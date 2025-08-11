Koje zemlje imaju najvišu i najnižu plaću u Europi? Evo kako stoji Hrvatska

Eurostat je objavio podatke o minimalnim plaćama u Europi.

Milijuni radnika diljem EU-a i dalje zarađuju minimalnu plaću. Prema Eurostatu, od srpnja 2025. mjesečna najniža minimalna plaća u Europi kretala se od 551 eura u Bugarskoj do 2704 eura u Luksemburgu. Ako se u računicu uključe i zemlje izvan EU, najniži minimalac je u Ukrajini, iznosi samo 164 eura.

Pet zemalja EU – Italija, Danska, Švedska, Austrija i Finska nemaju nacionalnu minimalnu plaću.

Postoje značajne razlike u minimalnim plaćama diljem Europe, a Eurostat zemlje grupira u tri razine plaća.

Euronews je dodao četvrtu kategoriju koja okuplja zemlje s minimalnim plaćama ispod 600 eura i uključuje zemlje kandidatkinje za EU.

Hrvatska se nalazi na sredini poretka, na 14. mjestu.

Izvor: Eurostat

Najviša skupina: Iznad 1500 eura

Osim Francuske, čija prosječna plaća iznosi 1802 eura, sve ostale zemlje u najvišoj skupini radnicima isplaćuju preko 2000 eura minimalne mjesečne plaće. Osim Luksemburga, u ovoj se skupini nalaze Irska (2282 eura), Nizozemska (2246 eura), Njemačka (2161 eura) i Belgija (2112 eura).

Srednja skupina: Između 1000 i 1500 eura

Ova skupina uključuje Španjolsku (1.381 eura), Sloveniju (1.278 eura), Poljsku (1.100 eura), Litvu (1.038 eura), Grčku (1.027 eura), Portugal (1.015 eura) i Cipar (1.000 eura).

Niska skupina: Između 600 i 999 eura

U Hrvatskoj je bruto minimalna plaća određena zakonom i iznosi 970 eura. Manju minimalnu plaću imaju Malta (961 eura), Estonija (886 eura), Češka (841 eura), Slovačka (816 eura), Rumunjska (797 eura), Latvija (740 eura), Mađarska (727 eura), Crna Gora (670 eura) i Srbija (618 eura).

Vrlo niska skupina: Ispod 600 eura

Ovu najnižu skupinu uglavnom čine zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u i ukjučuju Sjevernu Makedoniju (584 eura), Tursku (558 eura), Bugarsku (551 euro), Albaniju (408 eura), Moldaviju (285 eura) i Ukrajinu (164 eura).

Zemlje u najvišoj skupini uglavnom su u zapadnoj i sjevernoj Europi. Srednja skupina uključuje nekoliko zemalja iz južne i srednje Europe. Niske i vrlo niske skupine sastoje se uglavnom od istočnoeuropskih, balkanskih i zemalja kandidatkinja za EU.

Rangiranje minimalnih plaća mijenja se s kupovnom moći

Prilikom usporedbe minimalnih plaća među zemljama, standardi kupovne moći (PPS) su važni jer se troškovi života uvelike razlikuju.

Jedan PPS je fiktivna novčana jedinica koja, teoretski, kupuje istu količinu robe i usluga u svakoj zemlji, prema Eurostatu.

Kada se prilagode kupovnoj moći, razlike u minimalnim plaćama između zemalja postaju znatno manje. Primjerice, bruto minimalac u eurima u Luksemburgu je 4,9 puta veći nego u Bugarskoj. No, u PPS-u je ta razlika samo 2,3 puta.

Dok se Luksemburg i dalje nalazi na vrhu, Estonija ima najnižu minimalnu plaću prema PPS-u. Kada se uključe zemlje kandidatkinje za EU, Albanija je iznimka na dnu, s PPS-om od 566.

Foto: Eurostat