Koliko košta dostojanstvena mirovina? 30-godišnjaci moraju štedjeti do 175 eura mjesečno

Prosječna mirovina u Hrvatskoj danas iznosi oko 47 % prosječne plaće, što znači da velik broj građana nakon odlaska u mirovinu može očekivati značajan pad životnog standarda. Prema analizi tvrtke Finax, prvog pružatelja Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP) u Europi, zaposlenici koji žele zadržati sličan standard života u mirovini moraju početi ulagati znatno ranije nego što većina pretpostavlja.

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj trenutno iznosi 1.527 eura, dok prosječna mirovina iznosi oko 717 eura. Istovremeno, hrvatski umirovljenici u mirovini provedu više od 21 godine, nakon prosječno 32 godine radnog staža. Sustav dodatno opterećuju demografski trendovi i starenje stanovništva, dok tek manji dio zaposlenih aktivno štedi za starost kroz dobrovoljne oblike mirovinske štednje.

Analiza pokazuje da bi osoba koja danas ima 30 godina trebala izdvajati oko 175 eura mjesečno kako bi u mirovini mogla nadoknaditi razliku između prosječne plaće i prosječne mirovine. Izračun se temelji na potrebi za dodatnih 800 eura mjesečno u današnjoj vrijednosti novca, što zbog inflacije do 65. godine raste na više od 2.000 eura mjesečno.

Teže do cilja u četrdesetima

Kako bi se takav iznos mogao isplaćivati tijekom prosječnih 21 godinu mirovine, potrebno je do umirovljenja prikupiti gotovo 370.000 eura. Uz očekivani godišnji prinos od 7,95 % tijekom faze ulaganja, to znači izdvajanje oko 11,4 % današnje prosječne neto plaće.

Situacija je još zahtjevnija za građane koji s ulaganjima počinju kasnije. Osoba koja počne ulagati tek s 40 godina trebala bi izdvajati oko 314 eura mjesečno kako bi ostvarila isti cilj. To predstavlja više od 20 % današnje prosječne neto plaće.

Razlog je jednostavan: vrijeme je najvažniji faktor u dugoročnom investiranju. Deset izgubljenih godina ne može se nadoknaditi manjim korekcijama, nego znatno većim mjesečnim izdvajanjima.

Izračuni se temelje na dugoročnom ulaganju putem globalno diverzificiranih ETF fondova, uz dinamičniji portfelj tijekom faze štednje i konzervativniji pristup tijekom isplate mirovine. U projekcijama je uzeto u obzir i godišnje usklađivanje isplate s inflacijom kako bi se očuvala kupovna moć građana u mirovini.

Držite se pravila za ulaganje

Za lakše upravljanje osobnim financijama, Finax preporučuje primjenu pravila 50/30/20. Prema toj metodi, 50 % prihoda namijenjeno je osnovnim životnim troškovima, 30 % osobnim željama, dok se preostalih 20 % usmjerava na štednju, ulaganje i otplatu dugova.

Kao odgovor na dugoročne izazove europskih mirovinskih sustava, Europska unija uvela je Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP), poznat i kao europska mirovina. Riječ je o dobrovoljnom obliku dugoročne štednje koji građanima omogućuje ulaganje za mirovinu uz veću prenosivost unutar Europske unije.

Podaci pokazuju da građani više ne mogu računati isključivo na državni sustav. Sve dulji životni vijek i sve manji broj radno aktivnih stanovnika znače da će osobna odgovornost za financijsku sigurnost u starosti postajati sve važnija tema za kućne budžete u Hrvatskoj.