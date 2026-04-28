Končar s Pantheonom potpisuje Pismo namjere za projekt podatkovnog centra

Končar je u utorak najavio da će na dubrovačkom poslovnom forumu Inicijative triju mora sklopiti Pismo namjere s društvom Pantheon Atlas LLC, koje predstavlja okvir za sklapanje potencijalnih ugovora vezanih za projekt izgradnje podatkovnog centra, koji bi prema pisanju hrvatskih medija trebao “niknuti” na području općine Topusko.

“Končar d.d. planira 28. travnja 2026. godine, oko 12,30 sati, u okviru poslovnog foruma ‘3 Seas Summit’ koji se održava u Dubrovniku, sklopiti Pismo namjere (Letter of Intent) s društvom Pantheon Atlas LLC, američkom tvrtkom sa sjedištem u saveznoj državi Delaware”, objavio je Končar na Zagrebačkoj burzi.

Pismo namjere Končar d.d. planira sklopiti u svoje ime te u ime pojedinih društava Grupe Končar koja su predviđena za sudjelovanje u projektu Pantheon, a od društava uvrštenih na Burzu to je Dalekovod.

Predmet Pisma namjere, navode iz Končara, odnosi se na izgradnju energetskog dijela infrastrukture te izvođenje dijela radova na izgradnji podatkovnog centra, čija se izgradnja planira na području Republike Hrvatske. Pismo namjere nema obvezujući karakter za ugovorne strane, ne sadrži ugovorenu vrijednost posla i predstavlja okvir za sklapanje potencijalnih ugovora vezanih uz navedeni projekt, kažu iz Končara.

Prema pisanju Večernjeg lista, projekt Pantheon – AI razvojni i podatkovni centar Topusko razvija hrvatski poduzetnik Jako Andabak u partnerstvu s američkim institucionalnim investitorima, a riječ je o “najvećoj investiciji u povijesti u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe”. Neslužbeno, spominje se da je vrijednost investicije veća od 50 milijardi eura, a trebala bi otvoriti tisuće radnih mjesta.

Prema planu, piše Večernji, izgradnja bi trebala početi 2027., a početak rada očekuje se početkom 2029. godine.