Konferencija AZTN-a: Jasna tržišna pravila ključna za otpornost gospodarstva

Tržište u kojem poduzetnici imaju jasna pravila, a građani stvaran izbor i kvalitetniju uslugu jedan je od preduvjeta za dugoročnu konkurentnost i otpornost gospodarstva, rečeno je u petak na međunarodnoj konferenciji Dan tržišnog natjecanja u organizaciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), na kojoj je upozoreno i na problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.

Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN-a Mirta Kapural kazala je da uloga te agencije nije samo u provedbi propisa, već i u zalaganju za kontinuirano promicanje znanja o tržišnom natjecanju i suradnji sa svim dionicima. Potreba za suradnjom i promicanje znanja, kako je rekla, osobito dolazi do izražaja u izazovnim vremenima u gospodarstvu.

Činjenica je da su globalna kretanja imala utjecaj i dovela do proširenja opsega nadzora tržišnog natjecanja, koje se zadnjih godina počelo baviti i s temama kao što su održivost i zelena tranzicija, dio radnih odnosa u dijelu gdje se pojavljuju ugovori o zabrani vrbovanja radnika od konkurenata itd.

Stoga je važno pratiti i prilagođavati se novim trendovima za što je preduvjet imati neovisnog regulatora za tržišno natjecanje, s dovoljno resursa i stručnih kapaciteta, ali i fokus zadržati na tradicionalnim područjima zaštite tržišnog natjecanja, kazala je Kapural. Navela je i kako prioritet u radu Agencije ostaju suzbijanje zabranjenih sporazuma između konkurenata, tzv. kartela, osobito u postupcima javne nabave, a tu je još suzbijanje zlouporabe vladajućeg položaja i nadzor kontrole ocijene koncentracija.

AZTN daje važan doprinos transparentnom tržištu

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Goran Romek istaknuo je kako se tržišta mijenjaju brže nego ikada prije, a tehnološke inovacije i digitalne platforme otvaraju nove mogućnosti ali i nove izazove za regulatore, poduzetnike i potrošače.

“Brzo mijenjajuće digitalno okruženje zahtijeva da institucije, poduzetnici i stručna zajednica budu u stalnom dijalogu posebice kada je riječ o velikim platformama, algoritamskim određivanjem cijena i upravljaju podatcima. Želimo tržište u kojem poduzetnici imaju jasna pravila, a građani stvaran izbor i kvalitetniju uslugu. To je jedan od preduvjeta dugoročne konkurentnosti i otpornosti hrvatskog gospodarstva”, istaknuo je Romek.

Naveo je i kako AZTN već gotovo tri desetljeća ima ključnu ulogu u razvoju i nadzoru pravila tržišnog natjecanja te daje važan doprinos stabilnom, predvidljivom, transparentnom tržištu što je temelj zdravog gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva i AZTN će, kako je rekao, i dalje nastaviti suradnju na jačanju zakonodavnog okvira i primjeni pravila tržišnog natjecanja.

Weber: Problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber je kazala kako HUP cijeni dobru suradnju s Agencijom te kako ih povezuje zajednički cilj – izgradnja predvidivog, transparentnog i poticajnog poslovnog okruženja.

Zdravo, otvoreno i pravedno tržišno natjecanje temelj je uspješne i otporne ekonomije, istaknula je Weber, napominjući kako digitalna transformacija radikalno mijenja način na koji poduzeća posluju, stvaraju vrijednost i međusobno se natječu.

Granice tržišta više nisu nacionalne već globalne, a brzina tehnoloških promjena zahtijeva da i regulatorni okvir bude jednako dinamičan i prilagodljiv, rekla je Weber ističući kako poslodavci prepoznaju važnost regulative koja osigurava poštenu utakmicu, ali isto tako upozoravaju da ona mora biti uravnotežena, predvidiva i usklađena s realnošću tržišta.

Ponovila je kako poslodavci stalno upozoravaju da žele imati pravednu tržišnu utakmicu i pravila igre, disciplinu i jednaka pravila za sve. Ono što predstavlja problem i na to duže vrijeme upozoravaju te se nadaju se da će se kroz izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi riješiti je problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.

“Mi kao mala i otvorena ekonomija želimo imati ista pravila igre i jednaka pravila igre za sve. Ako već godinama ne možemo dobiti niti jedan infrastrukturni projekt jer smo naprosto troškom rada, troškom energenata, nedostatkom radne snage, ogromnom regulatornom opterećenju nekonkurentni u odnosu na igrače iz trećih zemalja, moramo naći načina da zaštitimo naša radna mjesta i naše kompanije”, kazala je.

Preda nama su novi izazovi poput digitalnih platformi, umjetne inteligencije, podatkovne ekonomije. Ali to su i nove prilike i treba ih mudro iskoristiti kako bi se osiguralo tržište koje je konkurentno i pravedno na dobrobit potrošača, poduzetnika i društva u cjelini, poručila je Weber.