Kongres menadžera ponovno dolazi u Opatiju i okuplja vodeća imena iz svijeta gospodarstva

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske i ove godine organizira Kongres menadžera koji će se održati 23. i 24. listopada u hotelu Ambasador u Opatiji na temu „Liderstvo u eri promjena: prilagodba i otpornost“.

Rane prijave traju do 15. rujna, stoga požurite po svoju kotizaciju koju još uvijek možete osigurati po promotivnoj cijeni, a prijaviti se možete ovdje.

Vodeći gospodarstvenici i ove će se godine sastati u Opatiji te raspravljati o gorućim temama koje su obilježile poslovni diskurs. Kongres je podijeljen u tri tematske cjeline koje će obrađivati teme neizvjesnosti i odluka, rasta i akvizicija te kapitala i IPO-a.

„Kongres menadžera okuplja lidere koji ne bježe od izazova, već ih pretvaraju u prilike. U vremenu stalnih promjena, prilagodba i otpornost u poslovanju više nisu izbor, već nužnost. CROMA i njena tijela zajednički grade zajednicu lidera koji postaju snaga promjene“, izjavila je Ana Falak, glavna menadžerica HUM CROMA-e.

Dan ranije, 23. listopada, organizirana je i cocktail večera kao uvertira u networking među članovima, obilježen razmjenom znanja i iskustva. Broj mjesta je ograničen, a svoje mjesto možete rezervirati klikom na link.

Kongresu će se, među brojnim panelistima, pridružiti i prošlogodišnji dobitnici titule Menadžeri godine 2024. koji će govoriti o implementiranim metodama unutar svojih organizacija koje su im pomogle postići poslovne ciljeve, zadržati motiviranost zaposlenika i ostvariti rast u svim poljima djelovanja usprkos izazovima i preprekama koji danas vladaju.

„Veseli me što i ove godine otvaramo brojne teme koje čine svakodnevicu menadžera, poduzetnika i svih onih koji donose odluke na razini svoje tvrtke. Događaji poput ovog predstavljaju jedinstvenu priliku za razmjenom znanja i ideja, ali i međusektorskom povezivanju naših članova. Pozivam sve zainteresirane da postanu dio CROMA-e i time doprinesu daljnjem razvoju menadžerske zajednice u Hrvatskoj, ali i otkriju sve benefite koje članstvo nudi“, dodala je Ana Falak.

Partner projekta je i Turistička zajednica grada Opatije koja je još jednom potvrdila svoju predanost u promociji kongresnog, ali i cjelogodišnjeg turizma u Opatiji.

Cijeli program ovogodišnjeg Kongresa menadžera pogledajte ovdje, a više informacija o Hrvatskom udruženju menadžera i poduzetnika CROMA možete potražiti na službenoj web stranici gdje možete saznati sve benefite članstva.