Krajem srpnja 73.183 nezaposlenih

Krajem srpnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je bilo 73.183 nezaposlene osobe, što je 16,6 posto ili 14.615 osoba manje nego u srpnju prošle godine, pokazuju podaci HZZ-a objavljeni u utorak.

U odnosu na lipanj broj nezaposlenih je povećan za 4,5 posto ili 3.147 osoba.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 74.106 nezaposlenih, a oglašeno je 14.864 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom srpnja ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 13.726 osoba, što je 11,5 posto manje nego u srpnju lani. Pritom je 9.400 osoba ili 68,5 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.390 osoba iz redovitoga školovanja (17,4 posto) te 1.936 osoba iz neaktivnosti (14,1 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 10.579 osoba, što je 15,7 posto manje nego u srpnju 2024. godine. Od toga je zaposleno 6.636 osoba, i to njih 5.734 ili 86,4 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 902 osobe ili 13,6 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano u trgovini na veliko i malo – 974 osobe ili 17 posto. Slijedi smještaj te priprema i usluživanje hrane s 958 osoba ili 16,7 posto te prerađivačka industrija s 790 osoba ili 13,8 posto.

U srpnju je 3.943 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (793 osobe ili 13,8 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (742 osobe ili 12,9 posto) te Grad Zagreb (626 osoba ili 10,9 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 10.685 (14,6 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.673 ili 14,6 posto) i Gradu Zagrebu (9.752 ili 13,3 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (778 ili 1,1 posto).

U srpnju su 18.293 osobe ili 25 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom lani za 4,5 posto ili 866 osoba.

U srpnju je preko usluga Zavoda oglašeno 10.471 radno mjesto, kroz koje su iskazane potrebe za 19.357 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 3,2 posto u odnosu na isti mjesec lani.