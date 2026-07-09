Lani u prodaji 189 igara za PC i konzole i 27 igara za mobitele hrvatskih proizvođača

U 2025. u prodaji je bilo 189 igara za PC i konzole te 27 igara za mobitele hrvatskih proizvođača videoigara, priopćio je DZS, koji navodi da je u industriji videoigara u Hrvatskoj lani bilo zaposleno 660 ljudi u 271 poslovnoj jedinici, većinom trgovačkim društvima.

U sastavu audiovizualnih djela, osim preuzimanja podataka o proizvodnji i distribuciji filmova, DZS je od ove godine započeo suradnju s Hrvatskom udrugom proizvođača videoigara radi preuzimanja seta podataka o proizvodnji videoigara u Hrvatskoj.

Kako ističu iz DZS-a, proizvodnja videoigara kao grana kulturne industrije dobiva sve veću važnost na svjetskoj razini, a u Hrvatskoj zapošljava ukupno 660 ljudi u 271 poslovnoj jedinici. Većim dijelom to su trgovačka društva i obrti te deset udruga i umjetničkih organizacija.

U 2025. u prodaji je bilo 189 igara za PC i konzole te 27 igara za mobitele hrvatskih proizvođača videoigara. Kad se promatra po žanru, dominantne su igre akcija i avantura, koje čine 67 posto svih igara za PC u prodaji, navode iz Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Od filmova, lani snimljeno najviše “dokumentaraca”

DZS od 2024. preuzima podatke o producentima filmova iz administrativne baze Hrvatskoga audiovizualnog centra (HAVC) te zasebno podatke o nakladnicima televizija s izvještajnog obrasca TV-1. Prema tim izvorima, lani je u Hrvatskoj 75 filmskih producenata proizvelo ukupno 126 filmova, dok su tri nakladnika televizije proizvela 49 filmova.

Od toga je 17 dugometražnih i 24 kratkometražna igrana filma, 26 dugometražnih, 16 srednjometražnih i 51 kratkometražni dokumentarni film te 24 animirana, 11 eksperimentalnih i šest reklamnih filmova.

Prema vrsti filma najviše je snimljeno dokumentarnih filmova, koji čine 53 posto ukupne proizvodnje.

Nadalje, priopćio je DZS, u 2025. šest je distributera u promet stavilo 1.120 audiovizualnih djela, od čega je 83 posto dugometražnih audiovizualnih djela.

Najviše ih je lani bilo iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Ujedinjene Kraljevine. Većina ih je bila namijenjena za iznajmljivanje, pri čemu je najviše bilo videa na zahtjev, navode iz statističkog zavoda.

Lani izdano više od pet tisuća zvučnih zapisa, najviše na CD-u

DZS je izvijestio i da je lani 78 izdavača izdalo 5.272 zvučna zapisa u nakladi od 80.355 primjeraka, od čega ih je najveći broj izdan na CD-u (3.563), a nakon toga slijede digitalne objave (1.088), box-setovi (327) i LP-ovi (294).

Najveći je udio među izdanim zvučnim zapisima imaju rock i zabavna glazba. Čak 49 posto materijala objavljenoga u 2025. čini zabavna glazba, 21 posto rock-glazba, dok su ostale vrste glazbenog materijala zastupljene u manjem postotku, stoji u DZS-ovom priopćenju.

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