Mall.hr dobio novog vlasnika. Umjesto poljskog Allegra njemački fond Mutares

Poljski Allegro uslijed nezadovoljavajućih poslovnih rezultata u Sloveniji prodao je svoju hrvatsku i slovensku web trgovinu njemačkom fondu Mutares, specijaliziranom za restrukturiranje tvrtki.

Allegro, najveća poljska e-commerce grupacija, dogovorila je prodaju svog poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji u kojima imaju tvrtke Mimo vrste i Internet Mall, odnosno slovensku web trgovinu MimoVrste.com i hrvatsku web trgovinu Mall.hr

Tvrtku Internet Mall 2015. godine osnovao je češki Netretail Holding, tadašnji vlasnik Mimo vrste. Poljski Allegro preuzeo ih je 2022. godine. Hrvatska tvrtka u 2024. godini imala je 18 zaposlenih, 33,55 milijuna eura prihoda i 331.632 eura dobiti. Slovenski Mimo vrste prošle godine imao je oko 107,5 milijuna eura prihoda i 9,6 milijuna eura neto gubitka.

Mutares je vlasnik Cimosa

Forbes Češka navodi kako su hrvatska i slovenska tvrtka prodane zajedno s pripadajućom tehnološkom imovinom i timovima sa sjedištem u Češkoj Republici koji su podržavali operacije.

Ovaj prodajni proces predstavlja zadnji korak u promjeni poslovanja grupe Mall Group, koju je poljski koncern preuzeo 2022. godine u nastojanju da se proširi izvan Poljske. Međutim, međunarodne aktivnosti nisu poboljšale poslovanje tvrtke, pa je cilj prodaje pojednostaviti međunarodnu prisutnost kompanije.

U priopćenju Allegro objašnjava da su slovenski i hrvatski poslovi radili na starijoj tehnološkoj infrastrukturi i kao relativno nezavisna poduzeća, pa bi imali bolju poziciju za razvoj pod specijaliziranim vlasnikom.

Novi vlasnik, njemački fond Mutares, specijaliziran je za restrukturiranje poduzeća. Forbes Slovenija navodi kako u toj državi posjeduje automobilskog dobavljača Cimosa, koji je posljednjih godina pod upravljanjem fonda dodatno smanjivao broj zaposlenih, prodao znatan dio poslovne imovine i važan dio proizvodnje preselio u inozemstvo, odnosno u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U “paketu” s Cimosom, Mutares posjeduje i Cimosovu tvornicu u istarskom Buzetu.

Gubici u Sloveniji

Očekuje se da će transakcija biti zaključena u prvoj polovici ove godine, a njezinu vrijednost u Allegru ne otkrivaju. Slovenska tvrtka Mimovrste već nekoliko godina posluje s gubitkom.

TVPworld.com navodi kako je Mall South koji obuhvaća Allegrove operacije u Sloveniji i Hrvatskoj, od preuzimanja bilježio slabije rezultate. U prvih devet mjeseci 2025. godine segment e-trgovine Allegra u Sloveniji i Hrvatskoj zabilježio je prilagođeni EBITDA gubitak od gotovo 5,7 milijuna eura, što naglašava izazove u postizanju profitabilnosti na tim tržištima.