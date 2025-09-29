McDonald’s u restorane vraća omiljenu igru. Najsretniji igrač osvojit će milijun dolara

Američki lanac brze prehrane ponovno pokreće Monopoly, kultnu igru s bogatim nagradama, koja je ostala zapamćena i po velikom skandalu kad je skupina igrača prevarila McDonald’s za više od 20 milijuna dolara.

Nakon desetak godina, McDonald’s ponovno pokreće omiljenu igru Monopoly kako bi potaknuo prodaju. Promocija u američkim restoranima kreće 6. listopada i bit će vremenski ograničena. Igra neće biti u oblik kako je mnogi pamte. Fizička ploča za praćenje izgrebanih naljepnica neće se vratiti. Umjesto toga, igra dobiva digitalno izdanje koje se u najvećoj mjeri igra putem McDonald’sove aplikacije za registrirane članove programa vjernosti.

Ipak, fizičke naljepnice pojavit će se na nekim prehrambenim artiklima, poput kutije velikog pomfrita, koje se zatim mogu odlijepiti i skenirati u aplikaciju radi preuzimanja. Digitalne naljepnice također će biti dostupne za određene narudžbe napravljene putem aplikacije, piše CNN.

Ako se skupi cijeli set jedne nekretnine, kupci mogu osvojiti nagrade poput besplatne hrane i dodatnih bodova nagrađivanja. Neke od najvećih nagrada uključuju milijun milja American Airlinesa i novi Jeep Grand Cherokee. Tu je čak i novčana nagrada od milijun dolara za jednog sretnog igrača.

Težak početak godine

McDonald’sova prodaja nedavno je krenula nabolje nakon teškog početka godine. Prodaja u tromjesečju koje je završilo 30. lipnja porasla je za 2,5 posto, čime je prekinut niz od dva uzastopna kvartala pada. Lanac je za preokret zaslugu pripisao promociji povezanoj s filmom Minecraft, kao i lansiranju chicken stripesa.

Promocija temeljena na društvenoj igri Hasbro prvi je put uvedena 1987. godine. Monopoly kao McDonald’sova igra posljednji je put u SAD-u predstavljen 2014., no u nekoliko međunarodnih tržišta bio je dostupan i nakon toga.

FBI otkrio veliku prijevaru

Monopoly u McDonald’su, dugo popularna igra, bio je upleten u kontroverzu povezanu s prijevarom koja je započela 1989. godine. Godine 2001. FBI je zaprimio anonimnu dojavu da su neki od dobitnika milijunskih nagrada zapravo bili u rodu. Nakon istrage, agencija je uhitila osam osoba zbog namještanja igre kontroliranjem distribucije dobitnih kupona s najvećim nagradama, čime je od lanca brze hrane izvučeno više od 20 milijuna dolara.

Za McDonald’s bi oživljavanje igre moglo dodatno povećati prodaju, ali i pružiti još veći poticaj programu vjernosti, ključnom području rasta pod vodstvom izvršnog direktora Chrisa Kempczinskog.

Fokus na programu vjernosti

Na posljednjem razgovoru o zaradi prošlog mjeseca, Kempczinski je rekao da su kupci više nego udvostručili posjete nakon pridruživanja programu, privučeni popustima. To je pomoglo ne samo u jačanju percepcije vrijednosti brenda, već je vlasnicima restorana omogućilo i pristup podacima o kupcima i njihovim navikama naručivanja.

“Otprilike četvrtina našeg poslovanja u SAD-u odvija se putem programa vjernosti”, otkrio je. “Ako ste član programa vjernosti McDonald’sa, kod vas imamo iznimno visoke ocjene vrijednosti i pristupačnosti.”

McDonald’s ne otkriva koliko članova programa vjernosti ima u SAD-u, ali globalno cilja na 250 milijuna aktivnih korisnika do kraja 2027. Trenutačno ih ima oko 170 milijuna.