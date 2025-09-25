Međimurska županija sa 100.000 eura sufinancira projekte OIE-a u kućanstvima

Međimurska županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području, vrijedan 100.000 eura, izvijestili su u četvrtak iz te županije.

Poziv ostaje otvoren do 15. studenoga 2025. godine ili do utroška sredstava, istaknuto je.

Kako se navodi, riječ je o novom ciklusu mjera podrške građanima dodjelom bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama, te o izradi glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama.

Potpora do 1200 eura

Također, putem ovoga poziva građani mogu ostvariti sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, zatim sustave sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju, dizalice topline, kao i kotla na drvnu sječu/pelete ili pirolitičkog kotla na drva za grijanje prostora i vode.

Pritom kućanstvo može ostvariti maksimalni iznos potpore do 1.200 eura, i to 200 eura za dokumentaciju, te 1.000 eura za ugrađene sustave.

Prema uvjetima javnog poziva za sufinanciranje, ističu iz Međimurske županije, prihvatljivi su već izrađeni dokumenti, te već ugrađeni sustavi obnovljivih izvora energije, pušteni u pogon.

Napominju da nije prihvatljivo sufinanciranje dogradnje postojećih sustava obnovljivih izvora energije, niti dokumentacije koja se odnosi na dogradnju.

Dovoljno potpora za stotinjak kućanstava

No, pojašnjavaju da poziv ne isključuje mogućnost prijave osoba koje su već ostvarile pravo na bespovratna sredstva za istu namjenu iz nekih drugih izvora javnih sredstava te mogu ostvariti pravo na sufinanciranje, ukoliko ukupna vrijednost svih ostvarenih potpora ne prelazi 100 posto vrijednosti ukupne vrijednosti projekta.

Ukoliko je potencijalni prijavitelj ostvario pravo na sufinanciranje Međimurske županije po srodnim pozivima iz 2023. i 2024. godine ne može ostvariti potporu za istu mjeru, ali ima pravo na sufinanciranje druge mjere predviđene ovim pozivom, stoga zainteresirani trebaju pomno proučiti uvjete navedene u tekstu poziva, objavljenom na mrežnim stranicama Međimurske županije, upućuju.

Iz Županije navode da novim pozivom nastavljaju razvijanje širokog spektra modela i mjera podrške građanima i ustanovama kojima je osnivač u prelasku na suvremene sustave kojima se štiti okoliš te ostvaruju značajne uštede.

Procjenjuje se da će provedbom novoga poziva oko stotinu kućanstava s područja Županije ostvariti sufinanciranje za neke od raspoloživih mjera.

Iz Županije su dodali kako je ovo treći ciklus potpora za uvođenje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstva, čime do sada ulažu ukupno 260.000 eura direktne pomoći građanima.