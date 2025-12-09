Međugodišnji rast proizvođačkih cijena industrije za dva posto

Proizvođačke cijene cijene industrijskih proizvoda u studenom su u odnosu na listopad bile više za 0,4 posto, a u odnosu na studeni 2024. godine veće su za dva posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku.

Bez energije, te cijene su u studenome u usporedbi s listopadom bile niže za 0,3 posto, a u usporedbi sa studenim 2024. više za 1,1 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome u usporedbi s listopadom bile su više za 0,6 posto, a u odnosu na studeni 2024. više su za 2,9 posto. Ako se isključi energija, tada su u studenome u usporedbi s listopadom bile niže za 0,3 posto, a u usporedbi sa studenim 2024. više su za 1,5 posto.

Na nedomaćem tržištu, proizvođačke cijene industrije u studenom su na mjesečnoj razini bile veće za 0,2 posto (bez energije niže 0,2 posto), a na godišnjoj su povećane za 0,5 pet posto (bez energije više za 0,7 posto).

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u studenome u usporedbi s listopadom porasle su proizvođačke cijene energije, za 1,9 posto i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1 posto, a pale su cijene kapitalnih proizvoda, za 0,7 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 posto i intermedijarnih proizvoda za 0,2 posto.

Na godišnjoj razini u studenom su porasle cijene energije, za 3,8 posto, kapitalnih proizvoda za 3,1 posto, intermedijarnih proizvoda za 0,9 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5 posto i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5 posto.

