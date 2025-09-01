Milka smanjila čokoladu, a zadržala istu cijenu. Uslijedila je tužba

Njemački regulator za zaštitu potrošača podnio je tužbu protiv američkog prehrambenog diva Mondeleza, uz obrazloženje da je smanjio pakiranje čokoladica Milke, sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cijenu.

Regionalni sud u Bremenu potvrdio je novinskoj agenciji dpa da je tužbu podnijela udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu, spočitavajući američkom prehrambenom divu nelojalnu konkurenciju i obmanjivanje kupaca.

“Brojni potrošači godinama kupuju Milku u istom pakiranju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promijenila”, rekao je Armin Valet iz udruge. “Žrtve su prijevare jer njezine brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a cijena im je ista ili je čak i viša”, naveo je Valet.

Smanjenje je gotovo neprimjetno pa je tako sama čokoladna pločica milimetar tanja, uz isti dizajn i ambalažu.

Nova je masa prikazana na prednjoj strani omota, ali je u brojnim slučajevima navedena sitnim slovima i zaklonjena na policama supermarketa.

Kakao tri puta skuplji

Regulator traži jasnije oznake i upozorenje potrošačima da će se pakiranje smanjiti najmanje šest mjeseci prije izmjene.

Mondelez je odbacio tvrdnje udruge, rekavši da je transparentnost u komunikaciji s potrošačima njihov glavni prioritet.

“Nova je masa jasno navedena na ambalaži proizvoda”, rekla je glasnogovornica tvrtke, dodajući da je Mondelez informirao kupce na društvenim mrežama i da je potpuni pregled veličina i mase proizvoda dostupan na internetu.

Kompanija nije imala izbora i bila je prisiljena promijeniti gramažu zbog većih troškova opskrbnog lanca i sastojaka, dodala je glasnogovornica, istaknuvši da su se cijene kakaa u proteklih godinu dana gotovo utrostručile i dosegnule rekordne razine.

Sud će dati Mondelezu priliku da odgovori na tužbu prije nego što odluči hoće li sazvati ročište, rekla je glasnogovornica suda.