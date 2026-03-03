Ministarstvo gospodarstva: Hrvatska ima stabilnu i diverzificiranu opskrbu energentima

Iz Ministarstva gospodarstva u utorak su istaknuli da Hrvatska raspolaže razvijenom infrastrukturom i diversificiranim mogućnostima dobave za opskrbu energentima, što povećava otpornost energetskog sustava i u okolnostima aktualne sigurnosne situacije na Bliskom istoku.

Podsjetimo, zbog rata na Bliskom istoku, koji je započeo napadom Izraela i SAD-a na Iran u subotu, a potom je Teheran odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina, cijene plina i nafte snažno su porasle.

U takvim ratnim uvjetima, naime, plinski div QatarEnergy odlučio je obustaviti proizvodnju ukapljenog plina (LNG), dok je zapovjednik iranske Revolucionarne garde rekao u ponedjeljak da je Hormuški tjesnac zatvoren i da će Iran zapaliti svaki brod koji bude pokušao proći. Taj tjesnac je najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte, koja povezuje najveće proizvođače nafte u Perzijskom zaljevu, poput Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, s Omanskim zaljevom i Arapskim morem.

Ministarstvo gospodarstva, pak, u svom priopćenju ističe da Hrvatska nije strukturno oslonjena na rute koje ovise o prolasku tankera kroz Hormuški tjesnac, zahvaljujući uspostavljenim i razgranatim dobavnim pravcima.

Pritom, nabava LNG-a odvija se putem globalnog tržišta, pri čemu ključnu ulogu ima LNG terminal na Krku, koji omogućuje fleksibilan uvoz iz različitih izvora. Prema dosadašnjim isporukama za hrvatsko tržište, LNG dolazi prvenstveno iz Sjedinjenih Američkih Država, Nigerije, Trinidada i Tobaga te Alžira. Opskrba sirovom naftom, pak, osigurava se većinom iz Azerbajdžana i Kazahstana, uz povremene isporuke iz afričkih država.

“Takva struktura dobave dodatno potvrđuje otpornost hrvatskog energetskog sustava na poremećaje pojedinih međunarodnih pravaca. U ovom trenutku nema pokazatelja koji bi upućivali na neposredan fizički poremećaj opskrbe hrvatskog tržišta energentima. Istodobno, s obzirom na neizvjesnosti na međunarodnim energetskim tržištima, moguće su pojačane oscilacije cijena i povećana tržišna volatilnost”, navode iz Ministarsrva.

Ministarstvo, u suradnji s nadležnim institucijama i operatorima sustava, kontinuirano prati razvoj situacije te je spremno postupati u okviru važećih nacionalnih mehanizama i mehanizama sigurnosti opskrbe na razini Europske unije, uključujući koordinaciju s nadležnim tijelima na razini EU-a, navodi se u priopćenju te zaključuje da RH nastavlja osiguravati stabilnu opskrbu energentima, a javnost će o svim bitnim promjenama biti pravodbno i transparentno informirana.