MK Group i Kempinski prekinuli suradnju. Ne otkrivaju tko će voditi hotele s pet zvjezdica u Hrvatskoj i Sloveniji

Njemački Kempinski prestat će upravljati s dva luksuzna hotela u Hrvatskoj i Sloveniji. Razlozi nisu poznati, kao ni imena novog brenda koji će preuzeti upravljanje. Vlasnik hotela najavio je kako će u njih investirati 20 milijuna eura.

Kempinski Hotel Adriatic u Savudriji od iduće ljetne sezone više neće biti pod menadžmentom kompanije Kempinski Hotels, a ista sudbina čeka i Hotel Palace Portorož kojim su upravljali u Sloveniji. Ta dva hotela međusobno su udaljena tek pet kilometara zračne linije, s obzirom da se nalaze na hrvatskoj i slovenskoj strani Piranskog zaljeva.

Vlasnik oba hotela je MK Group. Ta tvrtka bila je u vlasništvu srpskog poduzetnika Miodraga Kostića, dok prošle godine nije preminuo u 65. godini života. Njegove poslove još prije pet godina preuzeo je njegov sin Aleksandar Kostić.

Zajednički dogovor ili odluka MK Groupa?

Razlozi zbog kojih Kempinski napušta ova dva prestižna hotela s pet zvjezdica nisu poznati, a u priopćenju u kojem su najavili promjenu u Istri navode kako je “donesena zajedničkim dogovorom između vlasničke kompanije i menadžmenta Kempinski Hotelsa”.

Zbog ugovornih obveza s novim, internacionalnim hotelskim 5* brendom, vlasnička će kompanija njegovo ime komunicirati u skladu s planiranim otvorenjem hotela. U razdoblju koje slijedi hotel će, kao i do sada, nastaviti poslovati u skladu s najvišim standardima. Vlasnik hotela ostaje odgovoran za zapošljavanje i brigu o svim zaposlenicima, uz punu podršku tijekom procesa promjene brenda.

Forbes Slovenija sličnu informaciju objavio je za tamošnji Hotel Palace Portorož. Tamo se prvo u medijima pojavila informacija iz tvrtke Herman & partnerji koja je u ime MK Group najavila prekid suradnje s Kempinski Hotelsom. No i oni su naveli kako je riječ o zajedničkoj odluci vlasnika hotela i uprave tvrtke Kempinski Hotels.

Nagađa se tko će voditi hotel u Sloveniji

Ni oni nisu otkrili tko će preuzeti upravljanje, no po izvorima slovenske televizije POP TV, moglo bi se raditi o hotelskoj grupi Minor Hotels, koja djeluje ponajprije na azijskim i bliskoistočnim tržištima, a započinje i širenje u Europi. Dnevnik Delo pak na svojoj internetskoj stranici piše da se MK Group dogovara kako bi hotel preuzela tajlandska hotelska grupa luksuznih hotela Anantara.

Njemački hotelski lanac Kempinski hotelom Palace Portorož upravlja od 2008. godine, kada je hotel, nakon gotovo 20 godina propadanja, obnovljen i ponovno otvoren. Hotelska grupa Kempinski tada je 20-godišnji ugovor o upravljanju hotelom Palace u Portorožu s tadašnjim vlasnikom – tvrtkom Istrabenz hoteli Portorož.

Slovenski i hrvatski hotel MK Group kupio je 2015. odnosno 2017. godine od slovenske tvrtke Istrabenz hoteli Portorož i hrvatske tvrtke Skiper hoteli. Kempinski Palace Portorož posljednjih je godina slovio kao najbolji hotel u Sloveniji, jedini s kategorizacijom pet zvjezdica superior.

U oba hotela uložit će 20 milijuna eura

MK Group za Forbes Hrvatska nije htjela komentirati nikakve dodatne informacije, no uskoro se oglasila priopćenjem u kojem je istaknula kako trenutačno pregovara s međunarodnom hotelskom grupacijom, jednim od vodećih globalnih operatera u segmentu luksuznog i premium hotelijerstva. Strateški cilj im je unaprjeđenje i daljnji razvoj hotelskog portfelja MK Group u Sloveniji i Hrvatskoj.



U sklopu nove razvojne faze, planiraju uložiti 20 milijuna eura u uređenje oba hotela. Investicijom žele dodatno podići kvalitetu infrastrukture, sadržaja u ukupnog iskustva za goste.

S obzirom da su istaknuli kako će poseban fokus stavit će na razvoj ljudi i jačanje profesionalnih kapaciteta svih zaposlenika, za pretpostaviti je da je to segment kojim trenutačno nisu posve zadovoljni.

Planiraju čitav niz programa, edukacija i treninga, što se prepoznaje kao važna prilika za daljnji profesionalni razvoj timova, razmjenu znanja i uvođenje najboljih svjetskih praksi. Vjeruju da ć eto rezultirati daljnjim rastom i otvaranjem novih radnih mjesta.