Mlinar dogovorio suradnju s Crumbsom. Višak hrane nudit će po znatno nižim cijenama
Suradnja Mlinara i Crumbsa rezultirat će s manje bačenih pekarskih proizvoda i ponudom proizvoda na isteku po vrlo povoljnoj cijeni.
Najveći regionalni pekarski lanac Mlinar udružio je snage s food-tech startupom Crumbs kako bi smanjio bacanje hrane i ponudio pekarske proizvode po znatno nižim cijenama.
Forbes Hrvatska o Crumbsu je izvještavao još prošle godine. Ideja iza Crumbsa je smanjiti rasipanje hrane na način da je ponudi kupcima po znatno nižoj cijeni u paketima iznenađenja. Na taj način proizvođači hrane ne bacaju primjerice stari kruh koji bi se u protivnom povukao iz prodaje, a kupci dobivaju jeftine namirnice. Kako ne bi planski izbjegavali kupnju na štetu proizvođača, proizvodi se nude kao paketi iznenađenja.
Lokacije u Zagrebu i Splitu
Zahvaljujući suradnji, Mlinarova svježa peciva, kruh, croissanti i razni slatki zalogaji dostupni su kroz
Crumbs aplikaciju u obliku paketa iznenađenja. Korisnici ih mogu preuzeti na sedam Mlinarovih lokacija u Zagrebu te na jednoj lokaciji u Splitu, a točne adrese mogu pronaći unutar same aplikacije.
“Kada sam pokretao Crumbs, ideja je bila jednostavna – spasiti što više kvalitetne hrane koja bi
na kraju dana završila u smeću i istovremeno ljudima omogućiti povoljniju kupnju,” ističe
Antonio Matušan, osnivač Crumbs aplikacije.
“Suradnja s Mlinarom, brendom koji svi povezujemo s mirisom svježeg kruha i dugačkom tradicijom, za nas je veliki korak. To je savršen primjer kako se tradicija i inovacija mogu udružiti u korist ljudi i planeta.” – dodaje Matešan.
Paket iznenađenja i popust od 50 posto
Korisnici u aplikaciji mogu odabrati Mlinarovu lokaciju, kupiti paket iznenađenja i zatim ga preuzeti u odabranom terminu. Sadržaj paketa ovisi o tome što je toga dana ostalo neprodano, no riječ je o svježim proizvodima unutar roka trajanja, uz popuste od oko 50 posto.
“U Mlinaru svaki dan pečemo proizvode koje ljudi vole, ali manji dio te hrane, nažalost, uvijek
ostane neprodano. Suradnjom s Crumbs aplikacijom dobili smo pametan, moderan način da tu
hranu spasimo,” poručuje Kristina Marija Jurčić, regionalna direktorica marketinga i razvoja
Mlinara. “Kao brend s više od stoljeća tradicije, važno nam je pokazati da održivost i odgovorno
poslovanje danas idu ruku pod ruku s inovacijama. Drago nam je da zajedno s timom iz
Crumbsa možemo biti predvodnici “zero waste” pokreta u regiji.”
“Budućnost hrane nije samo u okusu i izgledu, već i u pametnim izborima koje radimo svaki
dan,” zaključuje Matušan. “Ako voliš dobru hranu i želiš osjećati da sudjeluješ u pozitivnoj
promjeni, dovoljno je otvoriti Crumbs, odabrati Mlinarovu lokaciju i spasiti svoj prvi paket
iznenađenja.”
Crumbs aplikacija dostupna je za preuzimanje na iOS i Android uređajima, a broj partnera i
lokacija na kojima se mogu spasiti paketi hrane iz dana u dan raste.