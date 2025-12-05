Mlinar dogovorio suradnju s Crumbsom. Višak hrane nudit će po znatno nižim cijenama

Suradnja Mlinara i Crumbsa rezultirat će s manje bačenih pekarskih proizvoda i ponudom proizvoda na isteku po vrlo povoljnoj cijeni.

Najveći regionalni pekarski lanac Mlinar udružio je snage s food-tech startupom Crumbs kako bi smanjio bacanje hrane i ponudio pekarske proizvode po znatno nižim cijenama.

Forbes Hrvatska o Crumbsu je izvještavao još prošle godine. Ideja iza Crumbsa je smanjiti rasipanje hrane na način da je ponudi kupcima po znatno nižoj cijeni u paketima iznenađenja. Na taj način proizvođači hrane ne bacaju primjerice stari kruh koji bi se u protivnom povukao iz prodaje, a kupci dobivaju jeftine namirnice. Kako ne bi planski izbjegavali kupnju na štetu proizvođača, proizvodi se nude kao paketi iznenađenja.

Lokacije u Zagrebu i Splitu

Zahvaljujući suradnji, Mlinarova svježa peciva, kruh, croissanti i razni slatki zalogaji dostupni su kroz

Crumbs aplikaciju u obliku paketa iznenađenja. Korisnici ih mogu preuzeti na sedam Mlinarovih lokacija u Zagrebu te na jednoj lokaciji u Splitu, a točne adrese mogu pronaći unutar same aplikacije.

“Kada sam pokretao Crumbs, ideja je bila jednostavna – spasiti što više kvalitetne hrane koja bi

na kraju dana završila u smeću i istovremeno ljudima omogućiti povoljniju kupnju,” ističe

Antonio Matušan, osnivač Crumbs aplikacije.

“Suradnja s Mlinarom, brendom koji svi povezujemo s mirisom svježeg kruha i dugačkom tradicijom, za nas je veliki korak. To je savršen primjer kako se tradicija i inovacija mogu udružiti u korist ljudi i planeta.” – dodaje Matešan.

Paket iznenađenja i popust od 50 posto

Korisnici u aplikaciji mogu odabrati Mlinarovu lokaciju, kupiti paket iznenađenja i zatim ga preuzeti u odabranom terminu. Sadržaj paketa ovisi o tome što je toga dana ostalo neprodano, no riječ je o svježim proizvodima unutar roka trajanja, uz popuste od oko 50 posto.

“U Mlinaru svaki dan pečemo proizvode koje ljudi vole, ali manji dio te hrane, nažalost, uvijek

ostane neprodano. Suradnjom s Crumbs aplikacijom dobili smo pametan, moderan način da tu

hranu spasimo,” poručuje Kristina Marija Jurčić, regionalna direktorica marketinga i razvoja

Mlinara. “Kao brend s više od stoljeća tradicije, važno nam je pokazati da održivost i odgovorno

poslovanje danas idu ruku pod ruku s inovacijama. Drago nam je da zajedno s timom iz

Crumbsa možemo biti predvodnici “zero waste” pokreta u regiji.”

“Budućnost hrane nije samo u okusu i izgledu, već i u pametnim izborima koje radimo svaki

dan,” zaključuje Matušan. “Ako voliš dobru hranu i želiš osjećati da sudjeluješ u pozitivnoj

promjeni, dovoljno je otvoriti Crumbs, odabrati Mlinarovu lokaciju i spasiti svoj prvi paket

iznenađenja.”

Crumbs aplikacija dostupna je za preuzimanje na iOS i Android uređajima, a broj partnera i

lokacija na kojima se mogu spasiti paketi hrane iz dana u dan raste.