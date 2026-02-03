MOL grupa potpisala strateško partnerstvo s libijskom naftnom kompanijom

MOL Grupa izvijestila je kako je sklopila novo strateško partnerstvo s libijskom Nacionalnom naftnom korporacijom (NOC), a čemu su memorandum o razumijevanju u Budimpešti potpisali predsjednik i izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernadi i predsjednik NOC-a Masoud Suleman.

Sporazum o strateškom partnerstvu postavlja okvir za razmjenu informacija između NOC-a i MOL-a i zajedničko istraživanje potencijalnih područja suradnje, što uključuje istraživanje i proizvodnju ugljikovodika, tehnološke inovacije i inovacije u razvoju polja, mogućnosti usluga na naftnim poljima u Libiji, opskrbu sirovom naftom i trgovinske aktivnosti, naveli su iz MOL-a.

“Iz perspektive sigurnosti opskrbe i energetskog suvereniteta, posebno za zemlje bez izlaza na more, diverzifikacija izvora je od ključne važnosti. Naša suradnja nadilazi poslovne okvire, jer smo se dogovorili da obnovimo naše obrazovne, znanstvene i sveučilišne veze kako bismo što više naučili jedni od drugih. Takva partnerstva također mogu pomoći Europi da pronađe vlastiti put do konkurentnosti, umjesto da prelazi između različitih oblika energetske ovisnosti”, rekao je Hernadi.

MOL Grupa ima imovinu za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u devet zemalja, s proizvodnjom u osam zemalja: u Hrvatskoj, Azerbajdžanu, Iraku, Kazahstanu, Rusiji, Pakistanu, Egiptu i Mađarskoj. Kako bi postigao strateški cilj od najmanje 90 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno tijekom sljedećih 5 godina, MOL ima za cilj dodatno ojačati svoj međunarodni portfelj i traži dodatna strateška partnerstva.

Slijedom toga, nedavno je potpisao sporazume o suradnji s nacionalnom naftnom tvrtkom Kazahstana (KazMunayGas), nacionalnom naftnom tvrtkom Azerbajdžana (SOCAR) i nacionalnom naftnom tvrtkom Türkiye (Turkish Petroleum). Kao rezultat toga, MOL kao operater započinje istraživanje na kopnu u regiji Samakhi-Gobustan Azerbajdžana, a zajedničko istraživanje već je započelo u Mađarskoj s Turkish Petroleumom, zaključili su iz MOL-a.

Podsjetimo, MOL Grupa 19. siječnja priopćila je da su potpisali i obvezujući sporazum o glavnim odredbama s Gazprom Neftom za preuzimanje njegovog udjela od 56,15 posto u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji uključuje i dobivanje regulatornih odobrenja te da ugovor o kupoprodaji teži potpisati do kraja ožujka. Vrijednost potencijalnog preuzimanja je već ranije označena poslovnom tajnom u fazi pregovora.