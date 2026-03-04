MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji

Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavili su Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije glavnog operatera naftovoda Janaf i to zbog zlouporabe monopolskog položaja, priopćio je u srijedu MOL, a prenosi Reuters.

MOL Grupa pozvala je u prošli četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka 27. veljače. Tada je upozorio da se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete.

U svom priopćenju MOL je tada naveo kako je Janaf svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, te kako europski propisi kažu da, ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu.

Hrvatska strana više puta je istaknula da je Janaf spreman MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj isporučiti dovoljne količine neruske sirove nafte, po konkurentnim cijenama.

MOL-ov prigovor da su Janafove transportne tarite previsoke Janaf je otklonio, ističući da MOL Grupa pokušava stvoriti privid opravdanja za vlastiti uvoz diskontirane ruske nafte, na kojoj ostvaruje oko milijardu eura dodatnog profita godišnje.



Razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30 posto jeftinija od neruske, rekao je Janaf, ističući da cjevovodni transport sudjeluje tek s nekoliko postotaka u ukupnoj cijeni nafte i nije odlučujući faktor, priopćio je Janaf u utorak.

Šušnjar: MOL-ovi argumenti ne drže vodu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u srijedu je u razgovoru za Financial Times sam još jednom ponovio da Janaf ima kapacitete za opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

Podsjetio je da Jadranski naftovod može transportirati do 15 milijuna tona nafte godišnje, što je više nego dovoljno za potrebe rafinerija u obje zemlje.

“Vrijeme je da se svi u Europskoj uniji odmaknu od ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima, a Mađarska i Slovačka u potpunosti iskoriste postojeću infrastrukturu koja omogućuje sigurnu i stabilnu opskrbu iz alternativnih izvora. To i čine jer neruska nafta trenutno normalno teče kroz Janaf prema MOL-ovim rafinerijama. Hrvatska ima rješenje. Janaf ima kapacitet. Izgovori se svakodnevno mijenjaju, ali svima je jasno da više ne drže vodu”, napisao je Šušnjar na X-u.