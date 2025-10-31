Money Motion preuzeo splitski Automation Summit

Money Motion službeno je zatvorio svoju prvu akviziciju koja je dio strateškog širenja poslovanja. U pitanju je preuzimanje Automation Summita, splitske platforme koja je 2024. i 2025. godine okupila stotine predstavnika visokog menadžmenta vodećih kompanija Adria regije na temu automatizacije poslovanja i primjene AI tehnologija u poslovnim procesima.

“Ova je akvizicija samo prvi korak u strateškom planu za nadolazećih pet godina širenja i jačanja Money Motion brenda. Naša je priča započela s pet vrlo različitih pozadina, od velikih korporacija do ambicioznih startupa u financijskoj industriji, i rast od čak 30 posto koji smo ostvarili iz godine u godinu samo pokazuje potencijal koji nastavljamo gurati i graditi dalje”, poručio je Luka Sučić, suosnivač konferencije Money Motion.

“FinTech zajednica oduvijek prati u korak najnovije mogućnosti tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji, tako da je ovo jedan sasvim prirodan korak u širenju fokusa Money Motiona, ali i jačanja postojeće platforme Automation Summita da postane jednako jaka konferencija u svojoj domeni kao što je to napravio i Money Motion. Produkcijski ćemo ih svakako približiti, a ekipa iz Robotiq.ai, koja je i započela priču Automation Summit, ostaje nam važan partner u tom poduhvatu”, nadovezao se Robert Penezić, suosnivač Money Motiona.

Robert Penezić, suosnivač Money Motiona

Podsjetimo, Money Motion je na posljednjem izdanju već proširio svoj repertoar s izraženim fokusom na retail industriju koja je sudjelovala u ključnim raspravama o budućnosti FinTecha. Uz to predstavio je i dodatnu pozornicu u expo prostoru koja je okupila zanimljive i provokativne teme na međi FinTecha i svakodnevice, od sporta do tada aktualnih trendova u kripto investicijama.

Stoga će na nadolazećem izdanju 11. i 12. ožujka 2026. godine, uz potporu Mastercarda, NLB-a, Nexija, Croatia osiguranja i LAQO, predstaviti novu pozornicu posvećenu upravo umjetnoj inteligenciji i automatizaciji koja će okupiti najbolje od zajednice i programa kojem Automation Summit teži posljednje dvije godine. Upravo će tu ključna biti partnerska uloga bivših vlasnika i produkcijskog tima Automation Summita.

“Automation Summit konferencija od samog je početka pokazala snagu i vrijednost koju donosi svojoj publici te koliko su teme automatizacije i umjetne inteligencije aktualne i važne za gospodarstvo danas. Siguran sam da će interes za njih u budućnosti biti još snažniji”, poručio je Marko Gudelj, suosnivač tvrtke Robotiq.ai, idejnog začetnika i bivšeg vlasnika konferencije. “Odluku o povezivanju s Money Motion konferencijom donijeli smo jer prepoznajemo njezinu snagu, dosege i mogućnost da Automation Summit podigne na višu razinu i da je predstavi široj publici i omogući joj daljnji rast.”

Robotiq.ai ostaje važnim partnerom u organizaciji nadolazećih izdanja Automation Summita, kada će partneri, vjerni sudionici i sponzori dosadašanje dvije konferencije računati na snagu i prepoznatljivost Money Motiona u izgradnji najvažnije platforme za novo doba automatizacije u regiji i šire. Sljedeće izdanje Automation Summita održat će se u listopadu 2026. godine, kao i dosad u prekrasnom Splitu.

Money Talks stiže u gradove diljem regije

Money Motion, kao dodatni korak u strateškom širenju brenda, pokreće Money Talks – ekskluzivna okupljanja u ključnim gradovima središnje i istočne Europe, koja okupljaju FinTech lidere kako bi se uhvatili u koštac s izazovima lokalnog tržišta, razmijenili uvide i otključali nove poslovne prilike. Pristup je ograničen, ali utjecaj nije.

Jednodnevna druženja okupljat će 150 relevantnih FinTech stručnjaka – predstavnika banaka, regulatora, investitora, i tehnoloških inovatora, a program će se sastojati od dva keynote predavanja, par panela i brojnih prilika za networking. Prvi će se Money Talks održati na Bledu u Sloveniji, a potom putuje diljem regije, od Milana i Beča preko Sarajeva i Beograda do Bukurešta.