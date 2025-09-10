MUP priprema nabavu šatora vrijednih 5,8 milijuna eura plus PDV

Ravnateljstvo civilne zaštite nabavit će preko MUP-a niz šatora procijenjene vrijednosti 5,8 milijuna eura plus PDV. Njihova svrha je različita, no uglavnom namijenjena posebnim situacijama. Nabavljaju se sredstvima Europske unije.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je u Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama natječaj za nabavu više vrsta šatora. Riječ je o šatorima na napuhavanje, šatorima za CBRN dekontaminaciju na napuhavanje s komplet opremom, šatorima za zbrinjavanje ljudi, šatorima za zbrinjavanje ljudi s posebnim potrebama, šatorima za društvena okupljanja te dekontaminacijskim tuševima na napuhavanje.

Procijenjena vrijednost svih šatora je 5,8 milijuna eura plus PDV, pri čemu je najvrijednija grupa sa šatorima za zbrinjavanje ljudi. Njih se i traži u najvećem broju: 71 komad procijenjen je na 3,55 milijuna eura plus PDV. Imat će aluminijsku konstrukciju i četiri kreveta. Drugih šatora se traži znatno manje: od 4 komada, koliko se traži šatora za društvena okupljanja do 20 komada, koliko se traži dekontaminacijskih tuševa na napuhavanje.

Moraju biti otporni na jak vjetar i snijeg

Kad su u pitanju primjerice šatori na napuhavanje, oni moraju biti vanjskih dimenzija najmanje 8 puta 5,5 metara, minimalne unutarnje širine 4,9 metara i imati minimalno 40 kvadrata površine. Između niza propisanih karakteristika može se izdvojiti kako trebaju biti od vodonepropusnih i vatrootpornih materijala, a moraju imati elemente za međusobno povezivanje. To se traži radi eventualnog povezivanja šatora veće cjelinu, poput terenske bolnice.

Moraju biti otporni na vjetar brzine najmanje 100 killometara na sat te moći izdržati opterećenje snijegom od najmanje 30 kilograma po četvornom metru. Između ostalog, moraju biti opremljeni LED rasvjetom, težiti maksimalno 150 kilograma te trajati najmanje pet godina.

Svrha šatora za CBRN dekontaminaciju osoba je brzo dekontaminiranje velikog broja ljudi nakon CBRNe incidenata (kemijski, biološki, radiološki, nuklearni ili eksplozivni). Kapacitet dekontaminacije mora biti najmanje 90 ljudi na sat.

Nabava šatora financira se sredstvima Europske unije, odnosno Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu (rescEU). Po završetku nabave bit će isporučeni u Logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom. Forbes Hrvatska prije nešto manje od godinu dana izvještavao je i o njihovoj nabavi plinskih maski. Taj natječaj objavljen je u ožujku, a naknadno su produženi rokovi za dostavu ponuda na kraj srpnja te još nije okončan.