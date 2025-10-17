Muzej iluzija iz Hrvatske se proširio na SAD, a fond koji njime upravlja sad će ga i prodati

Invera Equity partners u protekle četiri godine uspio je dovesti Muzej iluzija na američko tržište i tamo otvoriti niz muzeja. Okupljenima na konferenciji Izazov promjena opisali su kako su uspjeli ojačati taj brend i dovesti ga pred prodaju još neotkrivenom kupcu. Najavili su i prodaju Komparea, kao i daljnje jačanje platforme Entrio u koju su također investirali.

Muzej iluzija, uspješni hrvatski brend koji se proširio diljem SAD-a, u finalnoj je fazi prodaje. Očekuje se da će ugovor o prodaji biti sklopljen za mjesec dana. Otkrili su to Slaven Kordić i Kemal Sikirić, partneri u društvu Invera Equity Partners na konferenciji Izazov promjene održanoj od 15. do 17. listopada u Rovinju.

Muzej je osnovala tvrtka Metamorfoza 2015. godine, a Kordićev i Sikirićev fond preuzeo je većinski udio u muzeju 2021. godine. Tada je brend uključivao 12 muzeja, a poslovni model temeljio im se na prodaji franšiza. U međuvremenu su iz franšiznog modela prešli u vođenje vlastitih muzeja uz fokus na američko tržište. U tom periodu povećali su broj muzeja na preko 60, a broj zaposlenih povećali na 500. Do kraja ove godine bit će ih i 600.

Na prodaju se pripremali 18 mjeseci

Kad su krenuli u SAD, govorili su im da su ludi, no odluka nije bila ishitrena. Pojašnjavaju kako je potencijal muzeja u SAD-u znatno je veći nego u Europi. Dok je u SAD-u normalno jednu ulaznicu naplatiti 45 dolara, u Europi takva cijena ne može proći zbog navike da su muzeji povoljni, a nekad i besplatni. Ulaznica u njihov muzej skuplja je u “sporednom” Kansas Cityu nego u onaj europskoj metropoli Parizu – pojašnjava Sikirić.

Na proces prodaje pripremali su se 18 mjeseci. Kaže kako su jako puno vremena trošili kako bi doznali što kupci traže od njih. Na samom početku imali su nekoliko sastanaka iz kojih su puno naučili o tome koji su pokretači vrijednosti (value driveri) za potencijalne kupce. Pomoglo je i regrutiranje CEO-a koji je već vodio korporacije.

Izbor američkog CEO-a bila je odlična odluka jer kažu kako je iz Zagreba teško razumjeti američko tržište. Štoviše, postoje i razlike unutar SAD-a koje nisu bili svjesni na početku. Pojašnjavaju da čovjek iz Clevelanda zbog razlika unutar SAD-a ne treba zaposliti da vodi muzej u Las Vegasu.

Njihov prvi CEO bio je dobar za razvoj business developmenta, ali su u jednom trenutku shvatili da trebaju nekoga tko bolje razumije menadžment. To su pronašli u trenutnoj CEO-ovki muzeja Kim Schaefer koja je osim dobrog životopisa bila i izvrstan izbor po pitanju prezentabilnosti. Pomogle su i njene konekcije – među 10 zainteresiranih kupaca, čak četiri su je poznavali od ranije.

Potpisali 108 NDA-jeva

A kako bi došli do 10 zainteresiranih kupaca, prethodno su morali kontaktirati oko 200 potencijalnih. Nakon toga s njih 108 potpisali su ugovore o povjerljivosti. Nakon što su dobili spomenutih 10 ponuda, izabrali su šest potencijalnih kupaca. Jedan je odustao, a od preostalih pet tražili su veću ponudu. S dva kupca potom su ušli u pregovore koji su trajali tri mjeseca te za nekoliko tjedana očekuju potpisivanje ugovora.

Nakon ovog iskustva kažu kako je u takvoj situaciji pogreška imati striktne rokove za prodaju. Puno bolje je uzeti više vremena za pripremu priče i pregovore.

Pred fondom je i skora prodaja Komparea koja bi trebala biti okončana u 2026. godini. U njihovom vlasništvu je i platforma za prodaju karata Entrio, koja je nakon regionalne konsolidacije uspjela zainteresirati svojom tehnologijom u Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Austriji i Švicarskoj. Bude li sve po planu, za godinu-dvije Entrio bi mogao postati paneuropski igrač. S obzirom na uspjehe prvog fonda, najavili su kako planiraju pokrenuti drugi kojem će prvi korak biti prikupljanje 200 milijuna eura.

Jedna od atrakcija u Muzeju iluzija u Zagrebu je soba u kojoj se stvara privid velikih razlika u visini dvije osobe; Foto: Boris Kovačev / Cropix