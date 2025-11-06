Na kraju listopada u HZMO-u 28,5 tisuća osiguranika više nego lani

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem listopada 2025. u evidenciji je imao 1.753.125 osiguranika, što je za 28.460 ili 1,65 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u četvrtak.

Broj osiguranika krajem listopada bio je za 91.528 ili 5,51 posto veći u odnosu na 31. listopada 2023. godine, dok je u odnosu na deseti mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 132.334 ili 8,16 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju listopada 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 247.644, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 239.446, građevinarstvu, 153.099, te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 117. 391.