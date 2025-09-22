Nadzor nad 54 farme s više od 1.000 svinja u dvije slavonske županije

Nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge (ASK) na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, uspostavljeni su punktovi za nadzor prometa i granice RH, kao i 24-satni nadzor nad 54 farme s više od 1.000 svinja u obje županije, izvijestio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u ponedjeljak je u Osijeku sudjelovao na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge na području RH, na kojem je zaključeno kako će se uz stručnu koordinaciju HAPIH-a i Uprave za savjetodavnu stručnu podršku resornog ministarstva odraditi izvanredna revizija svih gospodarstava koje drže svinje na području OBŽ-a i VSŽ-a, kao i revizija svih biosigurnosnih mjera.

“Sve posjednike svinja i dalje pozivam na ozbiljnost i svjesnost situacije, jučer smo doslovno rekli da proglašavamo rat ASK-u i tako će biti u svim koracima”, poručio je Vlajčić nakon sastanka.

Prema njegovim riječima, do posjednika svinja će se dolaziti s detaljnim upitnicima i svi oni koji gospodarstva drže na propisanoj razini, “apsolutno ništa ne moraju brinuti”.

“Epidemiološka jedinica uprave ministarstva će na dva dana doći u Osijek i obići farme i veterinare kako bi se napravilo epidemiološko istraživanje s obzirom na bolest. Dokazano djelujemo paralelno na svim frontovima, a sutra sam zakazao sastanak ovdje u OBŽ s Državnim inspektoratom, glavnim državnim inspektorom, njegovim timom, s načelnikom policijske uprave VSŽ-a i OBŽ-a, gdje ćemo također prema rasporedu sela, prema ozbiljnosti situacije dogovoriti i plan djelovanja Državnog inspektorata i njihovih veterinarskih inspektora koji će u pratnji s policijom raditi i ovaj dio posla”, najavio je Vlajčić.

Na upit novinara hoće li u ispomoć slavonskim veterinarima doći veterinari iz drugih hrvatskih područja, Vlajčić je odgovorio kako će se svako područje pojedinačno procjenjivati, i ako treba, pristupit će se i toj mogućnosti.

“Što se tiče HAPIH-a i Savjetodavne službe tu ćemo sigurno prebacivati određene ljude na ovo područje jer izvanredno je stanje i svi ćemo se tako ponašati”, kazao je ministar.

Počela eutanazija svinja na farmi Sokolovac

Izvijestio je i da je tijekom jutra počela eutanazija svih svinja na objektu Sokolovac, velike farme tvrtke Belje plus na kojoj je potvrđeno prisustvo virusa.

“Državni inspektorat u suradnji s vlasnikom objekta, veterinarima i Ravnateljstvom civilne zaštite, koji su organizirali ljudsku pomoć, nesmetano je započeo sve predradnje i radnje”, izjavio je Vlajčić.

Na pitanje ima li novih saznanja kako je virus ušao u farmu Sokolovac, Vlajčić je kazao kako se neslužbeno može čuti “da je s 99 posto sigurnosti u pitanju ljudski faktor”. Rekao je i kako se šteta na farmi procjenjuje na oko 2,5 milijuna eura.

Upitan hoće li se i Hrvatsku vojsku uključiti u borbu protiv ASK-a ministar je rekao da za sada ona neće biti pozvana, iako se i ta mogućnost razmatra. Dodao je da ga ipak više zanimaju lovišta i šume i da na tom tragu treba nešto više učiniti.

“Lovcima treba ‘pružiti ruku’, oni maksimalno u skladu s opremom poduzimaju sve što mogu, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o korištenju dronova, termalnih kamera i boljoj opremi da se ovome stane na kraj”, istaknuo je Vlajčić.

Problem i Kopački rit

Na sastanku kriznog stožera bio je i ravnatelj Parka prirode Kopački rit, jer se smatra da i turisti koji se kreću po tom parku mogu biti potencijalni prenositelji ASK-a.

S obzirom da posjetitelji mogu raznijeti bolest, Vlajčić je istaknuo da treba pronaći jedan mehanizam biosigurnosti, gdje će “oni pri izlasku biti definitivno sigurni za izaći iz prirodnog okruženja”.

Stoga je osječko-baranjskoj županici Nataši Tramišak predložio da se i održavanje polumaratona najavljenog u Kopačkom ritu premjesti na gradske ulice Osijeka.

Upitan dijeli li i on sumnju predsjednika Domovinskog pokreta Ivane Penave kako se u ovom slučaju radi o “specijalnom ratu protiv RH” te da nije slučajno da je virus ušao baš na beljsku farmu, Vlajčić je odgovorio da s obzirom na ozbiljnost svega ne želi odbaciti bilo kakvu mogućnost, pa ni ovo što je rekao Penava.

Vidjeti “prolazno vrijeme” u odstrelu divljih svinja

“U Srbiji i BiH je žarište virusa bilo početkom godine, nakon čega se pojavilo kod nas poslije jedne ‘kulenijade’ gdje se spominje da su bili izlagači iz te dvije države”, izjavio je Vlajčić, dodajući da se moglo više postići s boljim mjerama nadzora državne granice.

Rekao je i da je zatražio da se pojačano nadziru i potencijalne rute za ilegalne granične prijelaze te da je siguran da će to donijeti rezultate. No, poručio je i da se ne želi vraćati u prošlost niti upirati prstom i prebacivati odgovornost na bilo koga, jer ASK “nema apsolutno veze niti s nacionalnošću, niti sa stranačkom pripadnosti, niti s malim ili velikim farmama”.

“Sad me samo zanima borba protiv ove bolesti. Moj tim je ovdje svaki dan i mi ćemo se, naravno, bezuvjetno boriti za rješenje ove situacije, zaključio je Vlajčić,

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević apelirao je na podizanje svijesti građana o ovoj bolesti i njenom širenju.

Razlog pojavljivanja ASK leži u tome jer se ljudi nisu pridržavali biosigurnosnih mjera. Slažem se da je velika populacija divljih svinja jedan od rezervoara virusa ASK-a, ali ministar poljoprivrede je prvi ministar koji je donio odluku o potpunom odstrelu divljih svinja u VSŽ-u, BPŽ-u i OBŽ-u. Održat će se sastanak i s Hrvatskim lovačkim savezom gdje će se također ‘podvući crta’ da vidimo ‘prolazno vrijeme’ u odstrelu divljih svinja u tim područjima”, izjavio je Matijević.

Dodao je i da će timovi veterinarskih inspektora zajedno s policijom, gdje god utvrde određene nesuglasnosti i povrede propisa izdavati prekršajne naloge ili pak, ako se utvrdi da netko svjesno širi ASK, podizati i kaznene prijave-