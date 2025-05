Nakon Hrvatske i Slovenija kupuje oklopna vozila. Hoće li planiranih 700 milijuna eura biti dovoljno?

Slovenska vojska uskoro bi trebala sklopiti ugovor o nabavi 106 oklopnih vozila Patria istoimenog finskog proizvođača. Taj posao procijenjen je na 700 milijuna eura, no postoje sumnje da to neće biti dovoljno jer su cijene u vojnoj industriji rasle.

Hrvatska vojska trenutačno ima 126 Patria, dok ih je još 30 naručeno. Slovenska vojska čeka obvezujuću ponudu finske tvrtke za 106 8×8 vozila. Riječ je o najvećoj narudžbi slovenske vojske u posljednih nekoliko godina. Prema slovenskom ministarstvu, procijenjena vrijednost tog posla iznos 700 milijuna eura, no postoje sumnje da to neće biti dovoljno zbog skoka cijena u obrambenoj industriji.

Forbes Slovenija navodi kako je Vlada slovenskog premijera Roberta Goloba na sjednici u četvrtak potvrdila zaključak o povećanju izdvajanja za obranu, kojim bi Slovenija ove godine trebala ostvariti cilj od dva posto BDP-a za obranu, usvojen na summitu NATO-a 2014. godine. Potom bi se rashodi povećavali za 0,2 postotna boda do 2030. godine, kada bi se za obranu trebalo izdvajati tri posto BDP-a.

Slovenci nabavili raketni sustav, vojne helikoptere,…

Konkretno, ove godine će Slovenija za obranu izdvojiti dodatnih 330 milijuna eura, a ukupno oko 1,4 milijarde eura. Ako je točna prognoza Vladina Ureda za makroekonomske analize (UMAR) da će BDP 2029. godine iznositi 84,1 milijardu eura, do tada će za obranu izdvojiti gotovo 2,4 milijarde eura.

Slovenija je posljednjih godina već krenula s velikim obrambenim ulaganjima. Između ostalog, nabavljen je vojno-transportni zrakoplov Spartan C-27J, njemački raketni sustav Iris-T te šest novih višenamjenskih vojnih helikoptera AW139M.

Vojno-transportni zrakoplov Spartan C-27J Slovenske vojske; Foto: Zvone Vrankar / Slovenska vojska

U tijeku je i modernizacija zrakoplovne baze Cerklje ob Krki. U ovoj godini planirana je priprema izgradnje hangara za transportne zrakoplove, postavljanje platforme za naoružavanje i razoružavanje zrakoplova, izgradnja kočionog sustava zrakoplova, te povećanje spremnika goriva.

Litva platila puno više

Uskoro će se odlučivati i o nabavi Patrija. Slovenija bi za 700 milijuna eura trebala dobiti kompletno opremljena vozila po principu “ključ u ruke”. To uključuje kupole, top i sustav C4, za oko 6,6 milijuna eura po vozilu s PDV-om. Proces se provodi kroz postupak javne nabave uz pregovore između finskog i slovenskog Ministarstva obrane.

Sugovornik obrambene industrije pita se koliko je realna cijena o kojoj govori ministarstvo. Slovačka je s Fincima 2022. potpisala ugovor vrijedan 447 milijuna eura za 76 vozila, što iznosi 5,9 milijuna eura po vozilu (s PDV-om). Ali to je bilo prije razdoblja inflacije, ali i posljednjeg vala naoružavanja, kada su cijene u ovoj industriji vrtoglavo rasle.

Na primjer, Litva je prije dva tjedna potpisala ugovor o kupnji usporedivih oklopnih vozila Boxer, ali je cijena po jedinici mnogo viša. Očekuje se da će za 27 oklopnih vozila platiti do 370 milijuna eura, što je više od 13 milijuna eura po jedinici. Na pitanje je li slovenska procjena vrijednosti posla sada zastarjela i stoga nerealna, u ministarstvu su odgovorili da su upoznati s litvanskim poslom. Dodaju, međutim, da su vozila Boxer među najskupljim oklopnim vozilima na kotačima na tržištu te da su litvanske cijene pod utjecajem “očekivanog značajnog povećanja narudžbi”.

Slovenci odustali od Boxera pa platili četiri milijuna eura kazne

Kažu da su procjenu da će posao koštati 700 milijuna eura napravili na temelju informativnih ponuda proizvođača i istraživanja tržišta, no ne navode kad su ih dobili. Cijena koju će Finci postaviti znat će se uskoro. Slovensko ministarstvo obrane ponudu očekuje do kraja mjeseca, a do kraja lipnja žele potpisati ugovor za svih 106 vozila. Kako ističu, vrijeme potpisivanja ovisi o složenosti i opsegu pregovora.

Podsjetimo, aktualna slovenska Vlada je sredinom rujna 2022. poništila ugovor o nabavi boksera koji je sklopila prošla Vlada. Cijena bi bila 7,6 milijuna eura po jedinici (s PDV-om). Kako se razumije, trenutna Vlada očekuje da će oklopna vozila Patria koštati manje. Nakon što je u veljači objavljena vijest da je Slovenija platila kaznu od četiri milijuna eura zbog otkazivanja narudžbe Boxera, izjavili su da je to mali trošak u usporedbi s očekivanim uštedama pri kupnji borbenih vozila na kotačima 8×8 od drugog proizvođača u novom i zasebnom postupku nabave”.

Na što će Slovenija potrošiti dodatni novac koji usmjerava u obrambeni sektor, još nije jasno.

Na konferenciji za novinare predstavnika Vlade u četvrtak malo je bilo riječi o stvarnim izdacima za naoružanje. Kako je shvatio ministar financija Klemen Boštjančič, povećanje sredstava za obranu, barem ove godine, ne znači da će se izdvojiti dodatna financijska sredstva za obranu. Rekao je da će “sredstva koja već izdvajaju za određene infrastrukturne i druge namjene definirati kao izdatke za obranu”. Ministri su spomenuli projekte iz područja infrastrukture, zdravstva i slično.

Odluči li Slovenija novim obrambenim projektima ostvariti potrebnih dva posto BDP-a, država će se dodatno zadužiti, pa neće biti rezanja potrošnje u drugim sektorima, pojasnio je premijer Robert Golob.