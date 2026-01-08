Nakon pada prodaje električnih vozila, Musk budućnost Tesle usmjerava prema jednoj stvari

Pad globalne prodaje Tesle od 6,7% prošle godine pokazuje da je korišteno samo 70% kapaciteta tvornica. Stvari bi se mogle pogoršati 2026. godine.

Otkad je 2008. godine počela prodavati električna vozila, Tesla se pozicionirala kao nekonvencionalni proizvođač automobila u usporedbi s postojećim tvrtkama. No, nakon dva uzastopna godišnja pada prodaje, tvrtka koju vodi Elon Musk u jednom ključnom aspektu jako nalikuje tradicionalnom automobilskom brendu: nedovoljno iskorištenim automobilskim tvornicama.

Tvrtka sa sjedištem u Austinu ovog je mjeseca izjavila da je njezina globalna prodaja prošle godine pala za 6,7%, što je drugi uzastopni godišnji pad, te da je u tvornicama u Šangaju, Kaliforniji, Njemačkoj i Teksasu proizvela 1,65 milijuna vozila – 119.000 manje nego 2024. To je značilo da je Tesla koristila samo 70% od više od 2,35 milijuna jedinica godišnjeg proizvodnog kapaciteta koje tvrtka navodi za svoje tvornice, u odnosu na najvišu razinu od 89% u 2021.

“Prosječna stopa iskorištenosti u Sjevernoj Americi, na primjer, iznosi oko 69%, pa se čini da je Teslin otprilike na istoj razini“, rekao je Mike Wall, analitičar automobilske industrije za S&P. “Opći prag onoga što bi netko smatrao zdravim kapacitetom ili možda optimalnim iskorištenjem kapaciteta bio bi negdje u području od 75% do 80%.“

Prije samo dvije godine, Tesla je još uvijek planirala nove tvornice automobila u Meksiku i Indiji, jer je Musk očekivao dramatično veći rast prodaje, predvođen popularnošću svojih Modela Y i 3 EV-ova. No, neuspjeh u lansiranju novih modela, osim razočaravajućeg Cybertrucka, intenzivna konkurencija u Kini i negativne reakcije u SAD-u i Europi zbog Muskove desničarske politike, sve je to utjecalo na brend. Stoga ne čudi što njegov milijarderski izvršni direktor sada Teslinu budućnost pripisuje robotskim taksijima, umjetnoj inteligenciji i robotici, poslovima koji još ne generiraju značajne prihode za tvrtku.

Prekomjerni tvornički kapaciteti jedan su od najčešćih problema automobilske industrije i razlog je zašto malo proizvođača automobila velikih količina postiže visoke dvoznamenkaste bruto profitne marže kakve je Tesla ostvarila 2022. godine, kada je njezina godišnja marža dosegla gotovo 26%. Izgradnja i modernizacija automobilskih tvornica košta milijarde dolara, a teret njihovog plaćanja povećava se ako se ne koriste u velikoj mjeri. Čak i u Kini, Teslinom najprofitabilnijem tržištu, tvornica tvrtke u Šangaju vjerojatno je prošle godine proizvela samo oko 850.000 vozila, što je više od 100.000 jedinica ispod službenog kapaciteta.

Najnovije tvornice tvrtke, u Berlinu i Austinu, vjerojatno su prošle godine bile najmanje iskorištene iz dva jednostavna razloga: Teslina prodaja u Europi pala je prošle godine za 28% na samo 235.322 jedinica (njezina tvornica u Berlinu dizajnirana je za proizvodnju više od 375.000); i slaba prodaja Cybertrucka ukazuje na to da je tvrtka koristila samo oko četvrtine kapaciteta od 125.000 jedinica koje ima za proizvodnju tog modela u Teksasu.

“Ono što je za njih trebala biti prednost prije šest godina kada su najavili Berlin i Austin, sada se suočavaju s pritiskom jer jednostavno nemaju proizvoda na tržištu koji bi ih opravdali“, rekao je za Forbes Tu Le, generalni direktor konzultantske tvrtke Sino Auto Insights. “Oslanjaju se na šest i devet godina star proizvod da bi mogli primiti gotovo dva milijuna jedinica – previše kapaciteta. To je nemoguć zadatak.“

Musk je rekao da će se Teslin najnoviji model, Cybercab, početi proizvoditi u Austinu u travnju, iako sudbina ovog električnog vozila s dvoja vrata nije sasvim jasna. Musk ga želi prodavati kao autonomno vozilo bez volana ili konvencionalnih kontrola, ali čini se da Tesla u ovom trenutku nema savezno odobrenje za to (i nije zaštitila naziv ). Ako se bude prodavao jednostavno kao električno vozilo od 30.000 dolara, većina industrijskih analitičara ne misli da će to generirati značajnu dodatnu prodaju za tvrtku.

“Kao maloprodajna primjena za široku potrošnju, rekao bih ne. To nije nešto što ćemo vi ili ja željeti kupiti“, rekao je Wall iz S&P-a. Ako se koristi u flotama robotskih taksija, količina bi mogla biti veća, ali imamo vrlo male količine za taj model, rekao je, bez navođenja detalja.

Slaba prodaja

Tesla će ove godine u svojoj tvornici u Nevadi otvoriti novu montažnu liniju, dizajniranu za proizvodnju 50.000 električnih Tesla Semi vozila godišnje, iako s obzirom na povlačenje savezne podrške Trumpove administracije za kamione s nultom emisijom, nije sasvim jasno koliko će se dobro prodavati.

Krajem prosinca, Tesla je objavila prognozu prodaje, temeljenu na procjenama 20 analitičara kapitala, sugerirajući da će dvogodišnji pad prodaje završiti 2026. godine i da će isporučiti 1,75 milijuna vozila. No s obzirom na očekivanja da američko tržište električnih vozila vjerojatno neće rasti ove godine nakon ukidanja saveznih poticaja, problema s imidžom brenda povezanih s Muskom i nemilosrdne konkurencije u Kini, teško je vidjeti odakle će doći ti dobici.

“Ove godine ih u osnovi nemamo na istoj razini, i za prodaju i za proizvodnju“, rekao je Wall.

Slaba prodaja i iskorištenost pogona naglašavaju zašto je Musk u studenom na godišnjem sastanku dioničara Tesle rekao da modificira svoju tvornicu u Fremontu u Kaliforniji ( u biti dar tvrtki 2010. od Toyote koja ima kapacitet proizvodnje više od 650 000 vozila godišnje) kako bi tamo proizvodila humanoidne robote Optimus.

“Pokrenut ćemo najbržu proizvodnu rampu za bilo koji veliki, složeni proizvedeni proizvod ikad, počevši s izgradnjom proizvodne linije od milijun jedinica u Fremontu. To je prva linija“, rekao je u Austinu prošlog studenog. “Zatim proizvodnu liniju od 10 milijuna jedinica godišnje u Austinu.”

Musk je rekao da će robot moći obavljati kućanske poslove i vjerojatno se prodavati za oko 20.000 dolara, iako nije rprocijenjeno koliko će biti korisno kupcima. Ipak, sposobnost iskorištavanja viška kapaciteta tvornica proizvodnjom novih stvari u njima razlikuje Teslu od konvencionalnih konkurenata.

“Kad počnete razmišljati o Fremontu ili Austinu, to je kao: moraju li biti vezani za određeno vozilo u određenoj tvornici ako mogu ugraditi robota ili nešto slično?“, rekao je Wall. “To ne rješava sve vaše probleme, barem ne iz automobilske perspektive. Možda će smanjiti dio te iskorištenosti, ali nekako prikriva činjenicu da još uvijek ima nekih izazova s ​​tržišnom pozicijom jer pokušavaju osvojiti što veći udio.“

Alan Ohnsman, novinar Forbesa