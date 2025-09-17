Natječaj u pripremi: Još 20,83 milijuna eura za održavanje CEZIH-a

Za dvogodišnje održavanje CEZIH-a osigurano je 20,83 milijuna eura plus PDV. U tijeku je priprema natječaja, a za očekivati je da će na njemu ponovno biti izabran Ericsson Nikola Tesla.

Ministarstvo zdravstva najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za usluge podrške i korektivnog održavanja te adaptivnog održavanja CEZIH Podsustava 1. Procijenjena vrijednost tog dvogodišnjeg posla iznosi 20.83 milijuna eura plus PDV.

Za neupućene, CEZIH je Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske koji povezuje niz aplikacija i sustava zdravstva u Republici Hrvatskoj. Vlasnik mu je Ministarstvo zdravstva, a njime upravlja HZZO. CEZIH je započeo kao pilot projekt 2002. godine, nakon čega je posao razvoja i održavanja sustava dobila tvrtka Ericsson Nikola Tesla.

Dobro funkcioniranje sustava iznimno je važno, što se moglo vidjeti iz situacija ranijih godina kad bi CEZIH pao. Tada je dolazilo do niza problema poput primjerice nemogućnosti uvida u recepte u ljekarnama, što je onemogućiti izdavanje propisanih lijekova.

Jednom kad natječaj bude raspisan, realno je očekivati kako će ga dobiti Ericsson Nikola Tesla. Oni su do sada bili zaduženi za održavanje sustava pa ga najbolje poznaju. Cijena na natječaju igra tek sporednu ulogu i ima utjecaj od 30 posto, dok 70 posto utjecaja odlazi na kriterij kvalitete. On je podijeljen na niz dodatnih kriterije poput iskustva i certifikata stručnjaka.