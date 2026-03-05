Nezaposlenost u eurozoni neočekivano pala na rekordno nisku razinu

Forbes Hrvatska 5. ožu 2026. 10:40
featured image
Ilustracija; Foto: Getty Images

5. ožu 2026. 10:40

Tržište rada eurozone pokazalo je umjereno poboljšanje u siječnju 2026., a sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti pala je na 6,1%, što je najniža razina ikad.

Nezaposlenost u eurozoni pala je na 6,1% u siječnju, izvijestio je Eurostat, u odnosu na 6,2% u prosincu 2025. i 6,3% godinu ranije.

Ekonomisti su očekivali da će stopa ostati nepromijenjena na 6,2%.

Isključujući Bugarsku, najnoviju članicu europodručja, 20 članica eurozone također je zabilježilo poboljšanje, iako je stopa nezaposlenosti iznosila 6,2%, što je nepromijenjeno.

No ukupan broj nezaposlenih pada, što znači poboljšanje na tržištu rada, prenosi Euronews.

U široj Europskoj uniji nezaposlenost je pala na 5,8%, u odnosu na 5,9% u prosincu i 6% u siječnju 2025.

Mjesečno gledano, broj nezaposlenih pao je za 185.000 u EU i 184.000 u eurozoni. Među najvećim gospodarstvima bloka, Njemačka i Nizozemska zabilježile su najniže stope nezaposlenosti, svaka po 4%.

Nezaposlenost u Europskoj uniji, siječanj 2026; Foto: Eurostat

Nezaposlenost mladih također se neznatno smanjila, pri čemu je stopa u EU pala s 15,2% na 15,1%, a u eurozoni s 15% na 14,8%.

Nedavni ekonomski pokazatelji ukazuju na to da je gospodarstvo EU otpornije nego što se prije očekivalo.

Preliminarne procjene Eurostata pokazuju rast BDP-a od 1,5% u eurozoni i 1,6% u cijeloj EU u 2025. godini, podržan snažnim rezultatima u ključnim sektorima.

Nezaposlenost u Velikoj Britaniji dosegla vrhunac

Nasuprot tome, u Velikoj Britaniji nezaposlenost je porasla na 5,2%, što je najviša razina u pet godina, prestigavši ​​talijanskih 5,1%.

Danni Hewson, voditeljica financijske analize u AJ Bellu, nazvala je to neočekivanim dugoročnim rezultatom planiranja.

“Tvrtke su kristalno jasno dale do znanja da su vladine politike koje povećavaju troškove rada dovele do pauziranja planova zapošljavanja i možda ubrzale promjene s dugoročnim utjecajem na stvaranje radnih mjesta.“

Analitičari također ističu potencijalni utjecaj umjetne inteligencije na zapošljavanje mladih.

Hewson je dodala da je integracija umjetne inteligencije u tvrtke radi povećanja produktivnosti pozitivan korak, ali za mlade ljude koji se već bore s prvim pokušajima rada, umjetna inteligencija bi mogla smanjiti mogućnosti za početnike.

Umjetna inteligencija nije uzrokovala velike gubitke radnih mjesta u Europi, izjavila je Europska središnja banka u objavi na blogu.

Prema ECB-u, tvrtke koje intenzivno koriste umjetnu inteligenciju imale su 4% veću vjerojatnost da će zaposliti radnike od onih koje to ne čine, pri čemu su mnogi zaposlili radnike kako bi implementirali alate umjetne inteligencije i proširili proizvodnju.

Iako su dugoročni učinci neizvjesni, ECB je rekao da je utjecaj umjetne inteligencije na radna mjesta do sada neutralan ili blago pozitivan.

