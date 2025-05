Njemačka će protivno pravilima EU svojoj industriji subvencionirati struju

EU tehnički zabranjuju državama članicama da industrijama izravno daju novac. Cilj toga je spriječiti bogatije zemlje, poput Njemačke, da velikodušno troše državna sredstva na tvrtke na način koji si to manje i financijski slabije zemlje ne mogu priuštiti, čime bi se stvorile nepoštene tržišne distorzije unutar EU-a

Njemački plan za subvencioniranje računa za električnu energiju energetski intenzivnim tvrtkama prelazi granicu pravila EU-a o dodjeli državnih potpora industriji.No, nitko zapravo ne vjeruje da će Bruxelles istupiti i zaustaviti plan, suočen s moći Berlina, piše Politico. Nijemci obično na kraju dobiju što žele (čak i kad u internim dokumentima priznaju da vjerojatno krše zakon).

Shema bi u suštini ograničila cijene električne energije na povoljnu razinu za energetski intenzivne njemačke tvrtke, pri čemu bi država pokrivala razliku. Za novu njemačku vladu to bi značilo trošak od otprilike 10 milijardi eura do 2030. godine. No za industrije koje se bore za opstanak, to bi moglo biti spasonosno.

Postoji samo jedan problem: pravila EU tehnički zabranjuju državama članicama da industrijama izravno daju novac na takav način. Cilj tih pravila je spriječiti bogatije zemlje, poput Njemačke, da velikodušno troše državni novac na tvrtke na način koji si to manje i financijski slabije zemlje ne mogu priuštiti, čime bi se stvorile nepoštene tržišne distorzije unutar EU-a.

Bit će borbe s Komisijom

“Bruxelles to nikako neće dopustiti bez borbe”, rekao je Oliver Bretz, voditelj specijalizirane pravne tvrtke Euclid Law, koji savjetuje, između ostalih, i rumunjsku udrugu energetski intenzivne industrije.

Ipak, Europska unija sve češće “rasteže” svoja pravila u postpandemijskom svijetu, nastojeći potaknuti stagnirajuće gospodarstvo i ne zaostajati za SAD-om i Kinom. To se očekuje i u ovom slučaju, rekli su odvjetnici i ekonomisti za Politico. “Do sukoba će doći, ali svi bi radije vidjeli prijateljski, pregovarački kompromis.”

Europska komisija ne voli takvu operativnu pomoć jer smatra da omogućuje preživljavanje neučinkovitih industrija foto: Getty Images

“Izričite zabrane državne pomoći putem odluke rijetke su, danas još i rjeđe nego u prošlosti”, rekao je Ulrich Soltész, partner za pravo tržišnog natjecanja u njemačkoj odvjetničkoj kući Gleiss Lutz. Drugim riječima, ključan je tajming.

Malo tko tvrdi da je njemački plan išta drugo osim industrijske subvencije, odnosno “državne pomoći” u EU žargone.

“Subvencioniranje cijena električne energije na trajnoj osnovi Europska komisija će vidjeti kao pomoć u poslovanju” rekao je Bretz. “Komisija mrzi takvu operativnu pomoć jer smatra da omogućuje preživljavanje neučinkovitih industrija.”

Utjecaj na jedinstvo EU

Čak i unutar same Njemačke postoji svijest o tome kako ovaj plan izgleda u očima drugih. Tomaso Duso, predsjednik savjetodavnog tijela njemačke vlade za tržišno natjecanje Monopolkommission, priznao je da “Komisija ima tendenciju biti skeptičnija prema operativnoj pomoći, koja može snažnije narušiti tržišno natjecanje ako nije dobro dizajnirana.”

Interni dokument koji je procurio iz njemačkog ministarstva gospodarstva pokazuje da su dužnosnici svjesni da njihov plan predstavlja “značajne izazove” u okviru prava EU-a.

“Rezerve su velike, a izgledi za odobrenje vrlo neizvjesni”, navodi se u dokumentu. No pažnju ne privlači samo legalnost poteza, već i njegov utjecaj na jedinstvo Europske unije.