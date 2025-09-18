Njemačka treba još 5,5 mlrd eura za cestovnu infrastrukturu

Njemačka treba još 5,5 milijardi eura do 2029. godine za planirane projekte proširenja i gradnje cestovnih prometnica, upozorilo je ministarstvo prometa.

Građevinske dozvole ne mogu biti izdane za ukupno 74 projekta ponajprije proširenja autocesta, ali i gradnje novih prometnica, utvrdila je agencija dpa na temelju tablice koju je dostavilo ministarstvo prometa

Proširenje i gradnja novih saveznih autocesta i prometnica zahtijevaju “značajna dodatna ulaganja”, stoji u dokumentu dostavljenom odboru za promet njemačkog parlamenta.

Potrebna su dodatna ulaganja od 5,5 milijardi eura, procijenilo je ministarstvo u srijedu u odgovoru na upit dpa.

Planirana sredstva nisu dovoljna ni za ulaganja u servisni prostor na autocestama, a ministarstvo prometa već je upozorilo da nije dovoljan ni novac rezerviran za proširenje i gradnju željezničkih linija.

Ministarstvo do sada nije dobilo zeleno svjetlo vlade za potrebne dodatne milijarde za ulaganja u prometnu infrastrukturu ni u proračunu za ovu ni u proračunu za iduću godinu, ali ni u razdoblju do 2029., napominje dpa.

