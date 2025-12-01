Njemačka u putovanjima zrakoplovom još kaska za 2019.

Nijemci su od travnja do listopada u većem broju putovali zrakoplovom u inozemstvo nego prošle godine, ali promet još kaska za pretpandemijskom 2019., utvrdio je statistički ured.

U inozemstvo je iz njemačkih zračnih luka po ljetnom rasporedu letenja otputovalo 68,5 milijuna putnika, za 4,6 posto više nego lani, objavio je Destatis.

U odnosu na pretpandemijsku 2019. broj putnika manji je za 2,8 posto.

Najpopularnije odredište u Europi bila je Španjolska s 10,5 milijuna putnika, za 1,5 posto više nego prošle godine. Na drugom je mjestu Turska sa 7,7 milijuna, za 7,8 posto više nego lani. Italija je na trećem mjestu s 5,3 milijuna putnika, za 4,9 posto više nego u 2024. godini.

Na interkontinentalnim letovima najpopularnija destinacija bio je SAD sa 4,5 milijuna putnika, a na drugom je mjestu Egipat s 1,4 milijuna, pokazuju podaci statističkog ureda.

Na destinacijama unutar Njemačke avionom je putovalo 5,3 milijuna građana, za 0,7 posto manje nego lani.

Njemačka vladajuća koalicija namjerava podržati zrakoplovni sektor smanjivanjem nameta na karte sa 70,83 na 58,06 eura po putniku za letove na duge relacije. Pristojbe za kontrolu zračnog prometa trebale bi do 2029. biti smanjene više od deset posto, napominje novinska agencija dpa.

