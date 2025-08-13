Nova faza istraživanja geotermalnog potencijala u Legradu i Kotoribi

Legrad i Kotoriba kroz koji dan bit će ponovno poprište istraživačkih radova vezanih uz eksploataciju geotermalnih voda, čime se nastavlja višegodišnji proces vrednovanja tog prirodnog resursa u Podravini i Međimurju, izvijestili su iz Općine Legrad.

Istraživanja koja počinju kroz koji dan nastavak su aktivnosti na jednom od najperspektivnijih geotermalnih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, a ono se proteže i na susjednu međimursku županiju.

„Legrad 1“ već je ranije privukao pažnju investitora i javnosti zbog potencijala proizvodnje čiste energije, ali i otvorenih pitanja o ekološkim i gospodarskim posljedicama eksploatacije.

Ovog puta tvrtka najavljuje mikrogravimetrijsko snimanje, koje će se provoditi na području eksploatacijskog polja „Legrad 1“ i unutar istražnog prostora „Kotoriba“. Ta geofizička metoda mjeri male promjene u gravitacijskom polju Zemlje kako bi se otkrila podzemna struktura terena i preciznije locirala nova ležišta geotermalne vode. Sama mjerenja su potpuno neinvazivna, koriste se prijenosni instrumenti koji ne emitiraju energiju niti buše tlo.

Ipak, određene štete mogu nastati ne izravno od snimanja, nego od pristupnih radova – primjerice gaženjem usjeva, zbijanjem tla vozilima, postavljanjem oznaka ili kolaca te kretanjem po privatnim parcelama. Terra Energy najavljuje da će eventualne štete biti procijenjene odmah po završetku radova, a vlasnici i korisnici zemljišta pravovremeno obaviješteni. Odštetni zahtjevi, navode, bit će uredno riješeni. Radovi su planirani od sredine kolovoza do kraja rujna 2025. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je 6. prosinca 2024. godine odluku kojom se turskoj kompaniji Terra Energy Generation izdaje dozvola za pridobivanje geotermalne vode na eksploatacijskom polju „Legrad 1“.

Do sada su se, prema objašnjenju načelnika Opčine Legrad Ivana Sabolića, dvije legradske bušotine pokazale izdašnima. Na osnovu tih rezultata koncesionar je zatražio izdavanje Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) kako bi buduće postrojenje za proizvodnju električne energije mogli priključiti na dalekovod. Problem leži u tome što HERA nikako da odredi jediničnu cijenu priključenja na dalekovod. Navodno, kaže, 90-ak projekata, među kojima su solari, vjetroelektrane i drugi, čeka odluku HERA-e. Bez nje nemoguće je ishoditi EOTRP

Osim toga, zatražena je i lokacijska dozvolu za elektranu u Legradu. U prvoj fazi turska kompanija gradit će 49, a u drugoj još 49 megavata snage.