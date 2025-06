Nova studija: Carine i ratovi usporili globalnu prodaju luksuznih brendova, ali neće uništiti sektor

Globalna prodaja luksuzne robe za osobnu upotrebu usporava, ali neće biti u potpunosti zaustavljena, prema studiji konzultantske tvrtke Bain & Co.

Prodaja luksuzne robe koja je pala na 364 milijarde eura (419 milijardi dolara) u 2024. godini, prema projekcijama, ove će godine pasti za dodatnih 2% do 5% , navodi se u studiji, prenosi The Associated Press.

“Ipak, da budemo pozitivni u ovom teškom trenutku – s tri rata, usporavanjem gospodarstava, s velikom nejednakošću, ipak možemo reći da ovo nije tržište u kolapsu“, rekla je Bainova partnerica i koautorica studije Claudia D’Arpizio.

Uz vanjske nepovoljne uvjete, luksuzni brendovi iznendili su potrošače naglim porastom cijena, rekao je Bain. Kupce su odbile i nedavne istrage u Italiji koje su otkrile loše uvjete rada u tvornicama koji izrađuju luksuzne torbice.

Pad prodaje u SAD-u i Kini

Studija je pokazala da prodaja naglo pada na snažnim tržištima Sjedinjenih Država i Kine. U SAD-u je nestabilnost tržišta zbog carina obeshrabrila povjerenje potrošača. Kina je zabilježila pad u šest tromjesečja zbog niskog povjerenja potrošača.

Bliski istok, Latinska Amerika i jugoistočna Azija bilježe rast. Europa je negdje u sredini, pokazala je studija.

To je stvorilo oštru razliku između brendova koji nastavljaju sa snažnim rastom kreativnosti i zarade, poput Prada Grupe, koja je u prvom tromjesečju zabilježila skok prihoda od 13% na 1,34 milijarde eura i Guccija, gdje su prihodi u istom razdoblju pali za 24% na 1,6 milijardi eura.

Vlasnik Guccija, Kering, prošli je tjedan angažirao talijanskog automobilskog direktora Lucu De Mea, bivšeg izvršnog direktora Renaulta, kako bi proveo reorganizaciju. Odluka dolazi u trenutku kada tri njegova brenda – Gucci, Balenciaga i Bottega Veneta imenuju nove kreativne direktore.

Dionice Keringa porasle su za 12% nakon vijesti o imenovanju. D’Arpizio je istaknula svoje dosadašnje rezultate, vraćajući francuskog proizvođača automobila Renault profitabilnosti i prethodne uloge direktora marketinga u Volkswagenu i Fiatu.

“Svi ovi čimbenici dobro se slažu na tržištu poput luksuznog kada ste u fazi u kojoj je rast još uvijek glavni cilj, ali također morate učiniti tvrtku fleksibilnijom u smislu troškova i preokrenuti neke od brendova“, rekla je.

Luksuzni brendovi uvode promjene

Brendovi također uvode promjene kako bi smanjili utjecaj mogućih američkih carina. To uključuje dostavu izravno iz proizvodnih pogona, a ne iz skladišta te smanjenje zaliha u trgovinama.

Mnoge nepovoljne okolnosti koje opterećuju sektor izvan su kontrole tvrtki.

“Mnogi od ovih (negativnih) aspekata neće se uskoro promijeniti. Ono što se može promijeniti jest veća jasnoća oko carina, ali ne mislim da ćemo zaustaviti ratove ili političku nestabilnost za nekoliko mjeseci“, rekla je D’Arpizio, dodajući da je povjerenje potrošača luksuzne robe više povezano s trendovima na burzi nego s geopolitikom.

Predsjednik talijanskog udruženja luksuznih marki Altagamma Matteo Lunelli naglasio je da je sektor zabilježio ukupni rast od 28% od 2019. do 2024. Iako je potrošnja na luksuzne proizvode osjetljiva na globalna previranja, brzo se oporavlja, potaknuta velikom potražnjom.

Financijska kriza 2008.-2009. naglo je smanjila prodaju luksuzne odjeće, torbica i obuće sa 161 milijarde eura na 147 milijardi eura tijekom dvije godine. Tržište je više nego nadoknadilo gubitke u 2010. godini te je zabilježilo oporavak za 14%, s ubrzanjem na kineskom tržištu. Slično tome, nakon što je prodaja pala za 21% tijekom pandemije, nagomilana potrošnja potaknula je prodaju na nove rekorde.