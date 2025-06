Novi katamaran Mila vrijedan 6,05 milijuna eura stigao je u Split nekoliko mjeseci nakon roka

Jadrolinijina flota katamarana obnovljena je u protekle dvije godine s pet brodova, pri čemu je zadnja akvizicija Mila koja je u utorak dopremljena u Split. Riječ je o novogradnji dužine 36,5 metara i vrijednoj 6,05 milijuna eura koja je isporučena nekoliko mjeseci nakon roka propisanog ugovorom.

Novi katamaran Mila dopremljen je u utorak u Split preko talijanskog Taranta portugalskim brodom Trina.

Katamaran Mila putem prošlogodišnjeg natječaja nabavljen je po cijeni od 6,05 milijuna eura od tvrtke Batam Fast Ferry Pte. Izgradilo ga je brodogradilište AMI Shipyard u luci Batam u Indoneziji. Jadrolinija je natječajem tražila novogradnju ili brod minimalne starosti šest mjeseci, a prema ugovoru trebao je biti isporučen 15. listopada 2024. godine. No, brod tada nije bio završen.

Rokovi premašeni nekoliko puta, ali ugovor nije raskinut

Telegram je u veljači izvještavao kako se ugovor trebao raskinuti ako se taj rok premaši, no to se nije dogodilo niti nakon tri pomicanja rokova. Jadrolinija je tada najavljivala kako će Mila biti prevezena iz Azije do Sredozemlja u ožujku.

Posao prijevoza katamarana iz Azije do Sredozemlja po cijeni od 595.000 eura putem natječaja dobila je tvrtka Liburnia pomorska agencija. U objavi iz 23. travnja može se vidjeti kako je Mila ukrcana i kreće prema Hrvatskoj.

Zanimljivo je da se u Marine Traffic servisu može vidjeti kako je prije imena Mila imala ime Asian Fast 2. Za istoimeni tada još neizgrađeni katamaran se u studenom prošle godine najavljivalo kako će ploviti na relaciji Batam – Singapur.

Mila je i jedina novogradnja među pet katamarana koje je Jadrolinija nabavila. Kata i Danica kupljene su od Tankerske plovidbe kao brodovi stari četiri i pet godina, a Cvijeta i Ružica u Indoneziji kad su bile stare godinu dana.

Tko je Mila Gojsalić po kojoj je katamaran dobio ime?

Uključivanje Mile u linije na splitskom području očekuje se uskoro. Ime je dobila po Mili Gojsalić, narodnoj junakinji iz Poljica, čija se priča prenosi generacijama.

Legenda kaže da je 1530. godine osmanski vojskovođa Ahmed-paša pripremao napad na autonomnu Poljičku Republiku. Očaran ljepotom Mile Gojsalić, odlučio je odgoditi napad u zamjenu za noć provedenu s njom. Mila je pristala, ali je noću zapalila skladište baruta, poginuvši zajedno s Ahmed-pašom i njegovim vojnicima – činom koji je spasio njezin narod i ušao u povijest.

Spomenik Mili Gojsalić iznad Omiša; Foto: Ante Čizmić / Cropix