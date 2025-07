Novi kongresni centar pokrenut u Zadru

Novi kongresni centar u Zadru prostire se na više od 740 kvadrata, a bit će otvoren tijekom cijele godine. Nalazi se u sklopu novog hotela Hyatt Regency Zadar.

Otvaranjem hotela Hyatt Regency Zadar, Zadar je dobio i novu lokaciju za održavanje konferencija i drugih događaja. U sklopu hotela otvoren je i novi kongresni centar koji se prostire na više od 740 četvornih metara.

Središnji dio centra čini dvorana Regency Ballroom, multifunkcionalni prostor koji se direktno povezuje s prostranom terasom uz bazen s pogledom na more. Ova kombinacija unutarnjeg i vanjskog prostora pogodna je za organizaciju različitih događanja – od poslovnih konferencija i korporativnih okupljanja do svečanih večera, promotivnih evenata i vjenčanja. Dvorana može ugostiti do 350 uzvanika, a zahvaljujući fleksibilnosti prostora i naprednoj tehničkoj opremi, prilagodljiva je različitim formatima događanja.

Šest dvorana i soba

Cijeli kongresni centar sastoji se od ukupno šest dvorana i soba za sastanke modularnog i multifunkcionalnog principa za manje sastanke, radionice ili zatvorene poslovne susrete. Sve su prostorije opremljene najnovijim sustavima za prezentacije i videokonferencije, brzom internetskom vezom i potpunom audiovizualnom podrškom. Osim klasičnih događanja, moguće je organizirati i hibridne konferencije te prijenose uživo, što dodatno doprinosi fleksibilnosti ponude.

Dvorana Pašman; Foto: Hyatt Regency Zadar

Otvorenjem kongresnog centra Zadar dodatno jača svoju poziciju na karti poslovnog turizma, nudeći cjelogodišnju infrastrukturu koja zadovoljava zahtjeve domaćih i međunarodnih klijenata.

Poseban naglasak stavljen je na blizinu Zračne luke Zadar, koja je udaljena svega dvadesetak minuta vožnje, kao i dobru prometnu povezanost s ključnim gradskim i regionalnim točkama. Hotel nudi mogućnost organiziranog prijevoza, izleta i dodatnih sadržaja za poslovne grupe, čime dodatno olakšava logistiku poslovnih događanja.