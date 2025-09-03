Objavljen program potpora za poduzetnike, osigurano pet milijuna eura

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić donio je Program potpora male vrijednosti za obrtna sredstva i investicije namijenjene mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima koji posluju u djelatnostima obrade drva i proizvodnje namještaja vrijedan pet milijuna eura, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Cilj programa je osigurati povoljnije uvjete financiranja za poduzetnike u ovim važnim proizvodnim sektorima kroz sufinanciranje kamatne stope na kredite te premije osiguranja po policama osiguranja kredita. Program će se provoditi u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR).

Za provedbu programa, navodi se u priopćenju, osigurana su sredstva u visini od pet milijuna eura. Tim programom resorno ministarstvo nastavlja poticati ulaganja i likvidnost poduzetnika s ciljem jačanja konkurentnosti, zadržavanja radnih mjesta i održivog razvoja ovih sektora.

U okviru sličnog programa potpora, provedenog u 2024., ukupne vrijednosti četiri milijuna eura, Ministarstvo je subvencioniralo kamatnu stopu i premiju osiguranja po kreditima HABOR-a kroz mjeru “Obrtna sredstva – Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja“. Provedbom tog programa iz 2024. sklopljeno je 34 ugovora o kreditu, u ukupnoj vrijednosti preko 17 milijuna eura.

Vlajčić je naglasio da ti rezultati potvrđuju potrebu i opravdanost nastavka potpore sektorima koji zapošljavaju značajan broj radnika i imaju snažan izvozni potencijal.

“Prerada drva i proizvodnja namještaja su djelatnosti od strateške važnosti za nacionalno gospodarstvo, koje treba transformirati kroz podizanje produktivnosti na klimatski pametan i održiv način, kroz nove digitalne tehnologije i inovacije te kroz jačanje konkurentnosti, vidljivosti i tržišne prepoznatljivosti. Vjerujem kako će ovaj program potpore u tome pomoći našim poduzetnicima”, zaključio je ministar.