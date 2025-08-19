Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura

Započeo je projekt vrijedan 40,5 milijuna eura čiji je cilj modernizacija kompleksa Lječilišta Topusko. Navedeno kupalište ima dugu tradiciju – nagrade je dobivalo još u 19. stoljeću. Nakon obnove dobit će i nove SPA, wellness i kongresne sadržaje.

Projekt vrijedan 40,5 milijuna eura obuhvaća uređenje hotelskog kompleksa te proširenje wellness i sportsko-rekreacijskih sadržaja. Dio bespovratnih sredstava u iznosu 17,2 milijuna eura iskoristit će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radovi bi trebali biti dovršeni u lipnju 2026.

“Projekt obuhvaća cjelovitu energetsku obnovu, modernizaciju instalacija, uređenje interijera i okoliša, dogradnju kuhinje i strojarnice te uvođenje novih wellness, SPA i kongresnih sadržaja. Posebna pažnja posvećuje se i rekonstrukciji unutarnjih i vanjskog bazena, čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta zdravstveno-rekreacijskih usluga”, rekao je ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler.

Vizualizacija budućeg izgleda toplica; Foto: Lječilište Topusko

Novi sadržaji

Hotel Toplica će nakon dovršetka raspolagati s 302 ležaja u 175 modernih smještajnih jedinica. Gradi se i novo parkiralište s 110 mjesta, a dio će imati infrastrukturu za električna vozila. Novi wellness i SPA sadržaji uključivat će aroma i biljne saune, parne i blatne kupelji, termalne tuševe, grijane klupe i ležajeve, vital barove i hidromasažne zone, dok kongresni sadržaji do sada ovdje nisu postojali. Po riječima Moslera, projekt također uključuje digitalizaciju sustava upravljanja hotelom, uvodeći pametne sobe, RFID narukvice i sustave kontrole pristupa, čime se podiže razina sigurnosti i udobnosti za goste.

“Već se nekoliko desetljeća govori o potrebi rekonstrukcije bazena i uvođenju novih sadržaja u Topuskom, a sada se to napokon i ostvaruje zahvaljujući potpori Vlade RH. Ovim projektom Topusko će postati prepoznatljiva destinacija zdravstvenog i wellness turizma, što će značiti i nova radna mjesta te još veći interes turista”, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Topusko se nalazi 55 kilometara od Karlovca, odnosno 47 kilometara od Siska. Ima samo malo više od 2000 stanovnika – najmanje u posljednjih 150 godina. Vrhunac je imalo 30-ih godina prošlog stoljeća kad je imalo preko 13.000 stanovnika. Toplice u Topuskom imaju dugu tradiciju. Lječilišni kompleks osnovan je 1818. godine, a u drugoj polovici 19. stoljeća dobivale su i brojne nagrade. Tradicija kupanja u Topuskom još je duža i seže još u rimska vremena.