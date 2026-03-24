Očekivanja europskih potrošača osjetno pogoršana u ožujku

Očekivanja europskih potrošača osjetno su pogoršana u ožujku, pokazalo je najnovije mjesečno istraživanje Europske komisije, signalizirajući strah od poskupljenja zbog rasplamsavanja rata na Bliskom istoku.

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni pao je u ožujku za četiri boda u odnosu na veljaču, kliznuvši na minus 16,3 boda, najnižu vrijednost od jeseni 2023. godine, pokazuju podaci EK.

Pogoršanje pokazuje i indeks na razini Europske unije, prema padu vrijednosti za 3,4 boda, na minus 15,2 boda.

Vrijednosti indeksa pokazuju najlošije raspoloženje među europskim potrošačima od jeseni 2023. godine.

Anketa je provedena od 1. do 22. ožujka i poklopila se s novim američko-izraelskim napadima na Iran. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, preuzevši kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, uz zabranu tranzita brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Tjesnacem prolazi otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog plina.

Izrael je u međuvremenu napao iransko plinsko polje Južni Pars, a Iran je uzvratio napadom na postrojenja za obradu plina i nafte u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

U takvim su uvjetima cijene plina i goriva u Europi naglo porasle, uz procjenu Europske središnje banke (ECB) da bi, ako se normalizacija isporuka energenata zbog oštećene infrastrukture otegne do prvog tromjesečja 2027. godine, inflacija u eurozoni mogla u ovoj godini poskočiti na 4,4 posto.

U veljači inflacija je u eurozoni iznosila 1,9 posto, a cijene energije bile su niže za 3,1 posto nego prije godinu dana, pokazali su izračuni europskog statističkog ureda.

Ako potraje, rat bi mogao još više podići cijene energije i utjecati na povjerenje kompanija i kućanstava i prigušiti njihovu sklonost potrošnji i ulaganjima, upozorio je ECB prošli tjedan.

Komisija će objaviti kompletno izvješće o očekivanjima u gospodarstvu EU-a i eurozone u veljači krajem mjeseca.