Kvalitetna i motivirana radna snaga, obrazovani i osposobljeni kadrovi ključ su opstanka poljoprivrede, istaknuto je u petak na konferenciji “Održiva radna snaga put ka učinkovitoj poljoprivredi” održanoj u sklopu sajma CroAgro na Zagrebačkom velesajmu.

Poljoprivredni sektor, kako je kazao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, suočava se s nizom izazova, a jedan je i nedostatak radne snage. “

“Tržište rada se neprestano razvija i na njega utječu brojni čimbenici te je neophodno pronaći nove strategije za učinkovito zapošljavanje osobito mladih. “Bez adekvatne i motivirane radne snage, bez obrazovnih i osposobljenih kadrova, bez učinkovite suradnje institucija i realnog sektora teško ćemo odgovoriti na izazove modernog vremena, tehnološku transformaciju, digitalizaciju, ekološku održivost i konkurentnost na globalnom tržištu”, istaknuo je voditelj projekata ZV-a Damir Pavlek.

Članica Uprave Arivera Fruit, tvrtke koja se bavi otkupom domaćeg voća i povrća te organizacijom proizvodnje, Ivana Tupek kazala je da im nedostaje radnika prvenstveno u sezonskim dijelovima posla – berba, manipulacija voća i povrća, skladišta.

“Domaće radne snage apsolutno nedostaje, a ono malo što je i ima uglavnom su umirovljenici”, istaknula je, napomenuvši da nije problem samo u nedostatku sezonaca, već i stalnih zaposlenika u hladnjačama, zatim tehnologa, kontrolora kvalitete, vozača.

Poljoprivreda, kako je rekla, nije atraktivna, ljudi se više opredjeljuju za neke druge, lakše poslove, a i mlade je teško motivirati da se opredijele za poljoprivredu.

Pomoćnica ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Sara Mikrut Vunjak je naglasila kako je najveći izazov nedostatak stručnog kadra. Smatra kako treba raditi na poboljšanju imidža poljoprivrede kao zanimanja, treba raditi na podizanju imidža struke.

Predsjednik Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Branimir Markota je kazao kako problem radne snage u poljoprivredi postaje svakim danom sve veći. Razlog tome je višeslojan – poljoprivreda, osobito intenzivne grane poput voćarstva, povrtlarstva su domaćim radnicima, osobito mladima sve manje interesantni.

Važno je stoga, kako je rekao, naći modalitete kako da ona bude i učinkovita i zakonodavno regulirana kada je u pitanju zapošljavnje radnika, da se smanji problem sa “sivim radnicima”.

Nedostatak radnika problem i u EU

Problem nedostatka radne snage nije samo problem Hrvatske, s njim se suočavaju i ostale zemlje u Europskoj uniji (EU). Voditelj političkog odjela Predstavništvo Europske komisije (EK) u Hrvatskoj Hristo Hristov je kazao kako je udio mladih poljoprivrednika u EU 12 posto zbog čega je nužna generacijska obnova.

EK je, kako je naveo, izradila prijedlog generacijske obnove u tom sektoru koji podrazumijeva snažniju podršku mladim farmerima i privlačenje više ljudi u poljoprivredu. Cilj je da se udio mladih u poljoprivredi do 2030. poveća na 24 posto.

Alen Mrvac, PR Specialist iz tvrtke Alma Career Croatia je kazao kako na tržištu rada vlada velika potražnja za radnicima pa tako i u poljoprivredi u kojoj se velik dio poslodavaca oslanja na uvoz strane radne snage. No, promijenila su se i očekivanja samih radnika – svjesni su da su traženi, njihovi zahtjevi su sve veći.

Iznio je i podatak da su u poljoprivredi prosječne plaće oko 150 eura niže od državnog prosjeka, što dio radnika odvraća od zaposlenja u tom sektoru.