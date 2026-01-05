OPEC+ potvrdio pauzu u normalizaciji opskrbe na početku 2026.

Skupina članica Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika potvrdila je na nedjeljnom sastanku odluku o pauzi u normalizaciji opskrbe tijekom prvog tromjesečja 2026. godine, istaknuvši tradicionalno slabiju potražnju u zimskim mjesecima.

Saudijska Arabija, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Kazahstan, Kuvajt, Irak, Alžir i Oman odlučili su pauzirati normalizaciju opskrbe u studenom prošle godine, uz obrazloženje da potražnja tradicionalno slabi u zimskim mjesecima a jača prema sredini godine i vrhuncu sezone vožnje na sjevernoj hemisferi.

‘Osmorka’ proizvodi otprilike polovinu svjetske nafte.

OPEC+ smanjivao je opskrbu nekoliko godina zbog slabije potražnje i niskih cijena. U ožujku su tako na tržište bili plasirali čak 5,85 milijuna barela dnevno manje nego početkom 2023. godine.

Skupina od osam zemalja u okviru OPEC+ obustavila je isporuku 1,65 milijuna barela dnevno, a u travnju ove godine počela ih je postupno vraćati na tržište, uz ocjenu o “solidnoj potražnji”.

Tijekom 2025. članice skupine povećale su proizvodnju nafte za oko 2,9 milijuna barela dnevno, što odgovara oko tri posto svjetske potražnje za naftom.

OPEC+ namjerava potpuno normalizirati opskrbu do kraja godine.

Cijene nafte pale su u 2025. za 18 posto, najsnažnije od pandemijske 2020., a pred kraj godine raspoloženje na tržištima obilježila su strahovanja od viška u opskrbi u 2026.

Prioritet stabilnost?

Na kratkom online sastanku u nedjelju čelnici nisu razgovarali o Venezueli, rekao je jedan delegat iz skupine OPEC+. Priopćenje ne spominje ni krizu na Bliskom istoku ni napade na naftnu infrastrukturu u Rusiji.

Napetosti između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) rasplamsale su se u prosincu zbog interesa u Jemenu. Gkupine koje podržava UAE zauzele su teritorij na jugu Jemena pod kontrolom vlasti koje podupire Saudijska Arabija.

Sjedinjene Američke Države zarobile su pak u subotu venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i namjeravaju ga izvesti pred američki sud pod optužbom za potporu trgovini drogom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington preuzeti kontrolu nad Venezuelom do tranzicije vlasti, ne navodeći pojedinosti.

“Trenutno na naftna tržišta manje utječu temeljni mehanizmi ponude i potražnje, a više politička nestabilnost”, objašnjava Jorge Leon, geopolitički analitičar u kompaniji Rystad Energy i bivši dužnosnik OPEC‑a.

OPEC+ jasno pak daje do znanja da mu je očuvanje stabilnosti važnije od konkretnih mjera, zaključuje Leon.

Osam članica skupine OPEC+ ponovno će se sastati 1. veljače, objavila je organizacija.