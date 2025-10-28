Američki veleposlanik: “Mađarska ne čini dovoljno da smanji energetsku ovisnost o Rusiji. Hrvatska im može pomoći”

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da će sljedeći tjedan posjetiti američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi razgovarali o uvozu ruske nafte u Mađarsku nakon što su SAD uvele sveobuhvatne sankcije.

SAD su prije nekoliko dana najavile nove sankcije usmjerene protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija – Rosnjefta i Lukoila u nastojanju da izvrše pritisak na Moskvu da pregovara o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Na pitanje jesu li Trumpove carine na rusku naftu bile pogreška, mađarski premijer Viktor Orbán je odgovorio potvrdno i rekao da sljedeći tjedan u Washingtonu s Trumpom razgovarati o novim američkim sankcijama ruskoj nafti.

“Razgovaramo o tome kako izgraditi održivi sustav za gospodarstvo moje zemlje, jer Mađarska uvelike ovisi o ruskoj nafti i plinu. Bez njih, cijene energije će naglo porasti, uzrokujući nestašice”, rekao je Orban talijanskim novinama La Repubblica tijekom posjeta Rimu, prenosi Euronews.

Na pitanje je li Trump pogriješio ciljajući ruski energetski sektor, Orbán je rekao da je otišao predaleko, dodajući da će Mađarska pronaći izlaz iz sankcija.

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó rekao je da vlada ispituje mogući utjecaj sankcija, za koje SAD tvrde da će ostati na snazi ​​sve dok ruski predsjednik Vladimir Putin ne pokaže istinsku spremnost za pregovore o prekidu rata u Ukrajini.

“Što se tiče američkih sankcija, budući da njihovo stupanje na snagu još nije na pomolu, te mjere još nisu uzrokovale nikakve gubitke ili poteškoće u pogledu našeg uvoza energije iz Rusije“, rekao je Szijjártó na konferenciji za novinare u Budimpešti u ponedjeljak.

Europska komisija je izjavila da američke sankcije ne predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost opskrbe Europe, budući da su države članice dužne držati rezerve nafte 90 dana.

“Prošlotjedna odluka očito bi mogla imati utjecaj i želimo se uvjeriti da su naše države članice spremne, da imaju plan, a mi smo ovdje da ih u tome podržimo“, rekla je novinarima Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske komisije.

Pritisak na Slovačku i Mađarsku raste

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, EU je poduzela nekoliko pokušaja smanjenja svoje energetske ovisnosti o Rusiji.

U 2022. godini blok je zabranio kupnju ruske nafte iz naftovoda, a Mađarska i Slovačka dobile su izuzeća. Međutim, iako ne postoji zabrana uvoza ruskog plina iz naftovoda, EU planira postupno ukinuti sav uvoz nafte u bloku do kraja 2027. godine.

Max Whitaker, američki veleposlanik pri NATO-u, u nedjelju je u razgovoru za Fox News kritizirao Mađarsku jer ne čini dovoljno kako bi okončala ovisnost.

Prošli tjedan SAD su se odlučile sankcionirati ruski energetski sektor prvi put od početka rata u Ukrajini.

“Mađarska, za razliku od mnogih svojih susjeda, nije napravila nikakve planove niti poduzela nikakve aktivne korake da smanji svoju ovisnost o ruskoj nafti. Surađivat ćemo s njihovim susjedima, poput Hrvatske i drugih zemalja, koje im mogu pomoći. I taj će se naftovod najvjerojatnije zatvoriti u nadolazećim godinama“, rekao je Whitaker, misleći na naftovod Družba.

Slovačka će također morati predstaviti plan za odvajanje od ruske energije, dodao je.

Prema Centru za proučavanje demokracije, Mađarska je dodatno povećala svoju energetsku ovisnost od početka invazije velikih razmjera.

U 2022. godini, 61% mađarskih potreba za sirovom naftom uvozilo se iz Rusije. Ove godine do sada je taj udio porastao na 92%, dok Slovačka gotovo u potpunosti ovisi o Rusiji za uvoz nafte.