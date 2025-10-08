Ovo su europske zemlje s najviše milijardera. Na listi i Hrvatska

Nejednakost bogatstva značajan je problem u cijelom svijetu, uključujući i Europu. Najbogatijih 1% stanovništva drži najmanje 20% bogatstva u gotovo svim europskim zemljama, a u mnogim slučajevima taj udio prelazi 25%, prema Our World in Data.

U Europi živi više od jedne petine svjetskih milijardera. Prema Forbesu, u svijetu je 2025. godine bilo preko 3000 milijardera, čija je zajednička vrijednost bogatstva 16,1 bilijuna dolara (13,7 bilijuna eura). Pa ipak, ta ogromna koncentracija bogatstva uvelike je neravnomjerna: samo tri zemlje – SAD, Kina i Indija, čine više od polovice svih milijardera i njihovog zajedničkog bogatstva, prenosi Euronews.

Njemačka ima najviše milijardera

Njemačka ima najviše milijardera u Europi, ukupno 171, s ukupnom neto vrijednošću od 676,4 milijarde eura. Najbogatija osoba u Njemačkoj je Dieter Schwarz, s bogatstvom od 35 milijardi eura (41 milijarda dolara), što ga svrstava na 37. mjesto u svijetu.

Italija je druga u Europi sa 74 milijardera. Njihova ukupna neto vrijednost iznosi 289 milijardi eura (339 milijardi dolara), a najbogatija osoba u Italiji je Giovanni Ferrero s 32,6 milijardi eura (38,2 milijarde dolara). On je 41. na svijetu.

Izvor: Forbes

Francuska je 2025. godine imala 52 milijardera, što ju je svrstalo na četvrto mjesto u Europi. Najbogatija osoba u zemlji je Bernard Arnault, čelnik luksuznog carstva LVMH, koje posjeduje Louis Vuitton, Christian Dior, Sephoru i mnoge druge globalne brendove. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 152 milijarde eura (178 milijardi dolara), što ga čini petom najbogatijom osobom na svijetu – nakon što je bio na vrhu liste 2024. godine. Arnault je često uvučen u raspravu o porezu na bogatstvo u Francuskoj, mjeri kojoj se snažno protivi.

Njemačka, Italija, Velika Britanija i Francuska jedine su nacije u Europi s više od 50 milijardera.

Stefan Persson je najbogatija osoba u Švedskoj s bogatstvom od 15,9 milijardi eura. U Švicarskoj, Gianluigi Aponte i Rafaela Aponte-Diamant dijele prvo mjesto, svaki s bogatstvom od 32,2 milijarde eura, što ih stavlja na 44. mjesto u svijetu.

Španjolska nije među prvih pet

Među pet najvećih europskih gospodarstava, Španjolska ima najmanje milijardera – ukupno 34, što je stavlja na 7. mjesto na europskoj ljestvici. Amancio Ortega, s neto vrijednošću od 106 milijardi eura, najbogatija je osoba u Španjolskoj i zauzima 9. mjesto u svijetu.

Turska, u međuvremenu, broji 32 milijardera. Nakon Turske, brojke naglo padaju, a Norveška je sljedeća na listi sa samo 17 milijardera.

Broj milijardera u ostalim europskim zemljama je sljedeći: Grčka (16); Nizozemska (13); Irska, Belgija i Češka (po 11); Poljska i Cipar (po 10); Austrija i Danska (po 9); Finska (7); Rumunjska (6); Mađarska (4); Slovačka i Bugarska (po 2); te Portugal, Luksemburg, Hrvatska, Island i Albanija (po 1).