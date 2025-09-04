Ovo su glavni problemi stanovnika europskih gradova

Oko 51% stanovnika gradova EU-a zabrinuto je zbog dostupnosti pristupačnog stanovanja. Međutim, to nije njihova jedina briga.

Tri četvrtine građana EU-a trenutno živi u urbanim područjima, a ta će se brojka povećati na 78% do 2050. godine.

Europski gradovi ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija i zapošljavanja. Međutim, nisu bez problema.

Nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo je da je gradsko stanovništvo sve više zabrinuto zbog ključnih lokalnih problema. Više od polovice stanovnika gradova EU-a smatra pristupačno stanovanje najvažnijim problemom, a to se najviše ističe na Cipru, u Irskoj i Španjolskoj, prenosi Euronews.

Kvaliteta javnih usluga i sigurnost također su na vrhu popisa problema stanovnika.

Pristupačan javni prijevoz, gospodarski razvoj i poslovne prilike također je istaknulo 29% ispitanika kao druga važna ključna pitanja.

Samo 8% ispitanika reklo je da smatra da lokalne vlasti dobro uključuju građane u donošenje odluka.

Potrebna veća ulaganja u promet

Kako bi se poboljšala mobilnost u mjestima u kojima žive, građani su rekli da bi voljeli vidjeti veća ulaganja u javni prijevoz, upravljanje prometom, biciklističke staze i pješačke zone.

Istraživanje je provedeno putem računalno potpomognutog web intervjuiranja (CAWI) i društvenih mreža na više od 31.000 ispitanika u gradovima i ruralnim područjima.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se