Ovo su najbolje zemlje za digitalne nomade. I Hrvatska je na listi

Izvještaj Gambilizarda rangirao je najbolje države za digitalne nomade, odnosno za rad na daljinu. Prenosimo članak američkog Forbesa o tom popisu na kojem se našla i Hrvatska.



Sanjate o radu na daljinu iz inozemstva? Niste sami. Sve veći broj Amerikanaca planira 2025. povesti svoj posao na put – a mnogi od njih traže najbolje zemlje za digitalne nomade, zajedno s informacijama o vizama za digitalne nomade i poslovima na daljinu.

Ali kamo zapravo otići? Gamblizard, platforma za usporedbu kasina, daje odgovore u novom izvješću. Tvrtka je analizirala sve zemlje koje trenutačno nude vize za digitalne nomade državljanima SAD-a – trenutno ih je više od 60 – te zatim rangirala 20 najboljih destinacija na temelju čimbenika poput cijene najma, zdravstvene zaštite, brzine interneta i potrebnog prihoda za kvalificiranje za vizu.

Prema Jamieju Wallu, strategu osobnih financija u Gamblizardu i glavnom istraživaču iza izvješća, izvješće je nastalo jer se činilo da je dosegnuta prijelomna točka: pretrage u SAD-u za pojam “digital nomad” skočile su ove godine za 254 posto, a istraživanja pokazuju da jedan od četvero mladih Amerikanaca planira živjeti i raditi u inozemstvu na daljinu 2025. godine.

“Više mladih Amerikanaca odbacuje ideju povratka u urede i aktivno planira živjeti i raditi u inozemstvu,” rekao je Wall u intervjuu. “Htjeli smo istražiti gdje to mogu raditi kvalitetno – živjeti povoljno, raditi na daljinu i izvući maksimalnu vrijednost iz tog izbora.”

Najbolja zemlja za digitalne nomade

Na vrhu liste kao najbolja zemlja za digitalne nomade nalazi se Malezija. “Spoj pristupačne cijene života, moderne infrastrukture i dostupnosti čini Maleziju iznimno privlačnom za radnike na daljinu,” kaže Wall.

Prema izvješću, najamnine su gotovo 80 posto jeftinije nego u SAD-u, zdravstvena zaštita je povoljna (u prosjeku tek 458 dolara godišnje), a mnogi ljudi govore engleski. Njezin glavni grad, Kuala Lumpur, posebno je atraktivan za digitalne nomade – ima brz internet, modernu infrastrukturu i veliki međunarodni aerodrom s kojeg se vikendom lako putuje do obližnjih destinacija poput Balija i Bangkoka.

Na drugom mjestu je Kolumbija, gdje se za vizu digitalnog nomada možete kvalificirati već s mjesečnim prihodom od 750 dolara. Među najpoznatijim gradovima za digitalne nomade su Medellín i Bogotá, s brojnim co-working prostorima i živahnom tehnološkom scenom. Treće mjesto zauzima Mađarska zahvaljujući snažnoj infrastrukturi, kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i jednom od najjeftinijih tržišta najma u Europi. Četvrto mjesto drži Brazil, s niskim troškovima stanovanja i sve internacionalnijom scenom rada na daljinu.

Top pet zatvara Rumunjska, jedna od najpovoljnijih zemalja u Europi, s brzim Wi-Fi-em, niskim cijenama najma i velikim brojem govornika engleskog jezika – osobito u većim gradovima poput Bukurešta i Cluj-Napoce.

Neke od najbolje rangiranih destinacija ne pojavljuju se na tradicionalnim listama za iseljenike. “Jedno veliko iznenađenje bilo je koliko često zemlje Istočne Europe i Jugoistočne Azije nadmašuju tradicionalne expat destinacije,” kaže Wall. “Portugal je dugo bio favorit, ali sada je pod pritiskom. Najamnine su skočile, a minimalni prihod potreban za vizu relativno je visok. U međuvremenu, zemlje poput Rumunjske i Mađarske nude sličnu ili bolju infrastrukturu za djelić troška.”

Ostatak top 10 liste čine Tajland, Portugal, Turska, Španjolska i Južna Koreja – mješavina etabliranih favorita i novih zvijezda koje kombiniraju snažnu infrastrukturu s relativno niskim troškovima života.

Trendovi digitalnih nomada

Izvješće otkriva i neke stvari o načinu razmišljanja mladih danas te ukazuje na širu kulturnu promjenu. “Ova generacija cijeni slobodu i autonomiju,” kaže Wall. “Daju prednost iskustvima pred posjedima, a digitalni nomadizam im omogućuje da vide svijet bez prekida karijere.”

Iako destinacije poput Portugala i Španjolske i dalje privlače veliku pozornost, izvješće sugerira da se mijenja fokus Amerikanaca – i da oni šire horizonte. “Očekujemo da će sve više zemalja ulagati u turizam dugog boravka i infrastrukturu za rad na daljinu,” kaže Wall. “Na neki način, ovaj trend demokratizira globalna putovanja – preusmjerava pozornost s uobičajenih žarišta.”

Izvješće također naglašava jedan iznenađujuće koristan pokazatelj: prihod potreban za kvalificiranje za vizu. Iako se ta brojka može jako razlikovati, često odražava lokalne troškove života. “Ako neka zemlja traži samo 1.000 dolara mjesečno za kvalifikaciju, velike su šanse da tamo možete živjeti prilično ugodno,” kaže Wall.

Kuala Lumpur u Maleziji; Foto: Mohd Rasfan / AFP)

20 najboljih zemalja za digitalne nomade

Malezija

Kolumbija

Mađarska

Brazil

Rumunjska

Tajland

Portugal

Turska

Španjolska

Južna Koreja

Grčka

Hrvatska

Egipat

Peru

Sjeverna Makedonija

Meksiko

Vijetnam

Indonezija

Gruzija

Kostarika

Laura Begley Bloom, novinarka Forbesa