Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura

Imunološki zavod priprema natječaj čiji je cilj u pet godina izgraditi zgradu i pripremiti pogon za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme. Tvrtke koje dobiju posao, imunološkom će ustupiti i potrebni know-how.

Imunološki zavod najavio je na Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme. Procijenjena vrijednost natječaja je 40,8 milijuna eura plus PDV.

Lokacija projekta je Rugvica, odnosno prostor u vlasništvu Zavoda južno od Dugog Sela. Konkretnije, radi se o zemljištu površine 54.395 četvornih metara, koji se nalazi između Rugvičkih jezera na sjeveru i Shellove benzinske postaje Rugvica na jugu. U blizini su Mewo tvornica namještaja i Pećo interijer. Za zgradu postrojenja za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme predviđen je prostor veličine 90 metara duljine i 35 metara širine.

Na navedenoj lokaciji u planu su tri objekta: Tvornica za proizvodnju zmijskog protuotrova (čija je izgradnja već započela), upravna zgrada (natječaj u tijeku) i postrojenja za preradu krvne plazme koje je predmet ovog natječaja. On obuhvaća projektiranje procesa frakcioniranja plazme za proizvodnju albumina, imunoglobulina, koagulacijskih faktora na osnovi know-how tehnologije ponuđača, projektiranje i gradnju postrojenja za taj proces, prijenos know-how tehnologije i znanja, ishođenje svih dozvola za stavljanje proizvedenih lijekova na tržište te pokretanje proizvodnje.

Potrebno iskustvo gradnje i iskustvo proizvodnje lijekova

Od ponuditelja se očekuje da na osnovu znanja stečenog u proizvodnji lijekova iz ljudske krvne plazme, odobrenih za stavljanje u promet, Imunološkom zavodu ponudi znanje odnosno prava korištenja toga znanja (know-how) te odgovarajuću tehnologiju koja će mu omogućiti vlastitu proizvodnju lijekova.



Predviđa se i gradnja posebne zgrade s biotehnološkim postrojenjem za provođenje cjelovitog proizvodnog postupka. Postrojenje za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme treba biti prilagođeno proizvodnim procesima određenima za planirane skupine lijekova proizvedenih iz ljudske krvne plazme prema ponuđenoj tehnologiji proizvodnje i proizvodnom kapacitetu frakcionacije do 100 tisuća litara ljudske plazme godišnje.

Projekt treba obuhvatiti potrebne laboratorije kontrole kvalitete, skladišta sirovina i ulaznih materijala s prostorom za uzorkovanje ulaznih sirovina, skladišta gotovih proizvoda, kapaciteta za opskrbu pogona industrijskim uslugama i sustavima podrške, uredskih i zajedničkih prostora, laboratorija razvoja i drugih pratećih sadržaja za potrebe postrojenja i potrebnog sustava kvalitete.

Trajanje projekta je pet godina. Kriteriji za izbor izvoditelja su cijena sa 70 posto utjecaja te iskustvo stručnjaka sa 30 posto utjecaja.

Grubi tlocrt pogona; Screenshot: Dokumentacija natječaja