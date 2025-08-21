Pad prihoda u njemačkom ugostiteljstvu, sektor traži vraćanje snižene stope PDV-a

Njemački ugostiteljski sektor sve dublje tone u krizu s obzirom da i restorani i hoteli bilježe pad prihoda u prvoj polovini ove godine, pokazuju u srijedu najnoviji podaci statističkog ureda Destatisa.

Prihodi ugostiteljskog sektora u prvih su šest ovogodišnjih mjeseci realno tako smanjeni za 3,7 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, izvijestio je statistički ured. Nominalno je promet pao za samo 0,1 posto.

Restorani su bili najteže pogođeni, s padom prihoda od 4,1 posto, dok su hoteli i drugi pružatelji smještaja zabilježili pad od 2,6 posto, izvijestio je Destatis.

Slabiji rezultati djelomično su povezani s vraćanjem pune stope njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV) od 19 posto na hranu u prošloj godini, kada je isteklo važenje snižene stope od sedam posto koju je vlada uvela tijekom pandemije koronavirusa.

Nova vlada na čelu s kancelarom Fridrichom Merzom planira ponovno uvesti nižu stopu u idućoj godini. Strukovna udruga hotelijera i gastronoma DEHOGA smatra da je ponovno uvođenje niže stope PDV-a pitanje opstanka za mnoge restorane.

“Vraćanje stope PDV-a na hranu od sedam posto jedino je što može pružiti potreban predah da se povrati snaga”, rekao je predsjednik grupe Guido Zöllick.

Dodao je da bez PDV-a od sedam posto ne postoji samo opasnost od postupno sve slabije gastronomske raznolikosti, već prijeti i primjetan gubitak kvalitete života i kulture u našim gradskim središtima.

Njemački građani, međutim, ne bi trebali očekivati da će smanjenje poreza sniziti cijene, mišljenja su sindikalisti. Guido Noll iz sindikata NGG rekao je da svatko tko se nada da će time pojeftiniti njihov odrezak, gulaš ili Kaiserschmarrn ne vodi računa o velikom utjecaju vlasnika.

“Ugostitelji će pronaći mnogo slabašnih razloga zašto im je hitno potrebno tih 12 posto (što je razlika između pune i snižene stope poreza) za njihovo poslovanje i za njih same”, kazao je Noll.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se