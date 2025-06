Padaju rekordi: U četiri dana prodano 3,5 milijuna primjeraka, analitičari kažu da je to tek početak

Iako je na tržištu tek nekoliko dana, Nintendova konzola Switch 2 prodana je u više od 3,5 milijuna primjeraka, čime je postala najbrže prodavana igrača konzola u povijesti japanske tvrtke. Prognozira se da će prodaja u godinu dana doseći između 15 i 20 milijuna komada

Japanski Nintendo objavio je u srijedu da je u prva četiri dana nakon lansiranja prodao više od 3,5 milijuna primjeraka konzole Switch 2, čime je ova konzola postala najbrže prodavana igraća konzola u povijesti tvrtke. Internetske trgovine velikih američkih maloprodajnih lanaca objavile da je proizvod rasprodan.

Prošlog mjeseca, tvrtka sa sjedištem u Kyotu prognozirala je da će prodaja Switcha 2 dosegnuti 15 milijuna jedinica tijekom tekuće fiskalne godine koja završava u ožujku sljedeće godine.

Međutim, analitičari smatraju da su ta očekivanja skromna i predviđaju da će velika potražnja potrajati.

“Tržište je očekivalo rekord od Nintenda – i Nintendo je isporučio”, rekao je Serkan Toto, izvršni direktor i osnivač konzultantske tvrtke za industriju videoigara Kantan Games, za CNBC.

Dionice rasle 30 posto

“Svi signali prije lansiranja ukazivali su na značajnu potražnju, i vjerujem da ćemo vidjeti još rekorda u sljedećim tjednima i mjesecima”, dodao je.

Toto predviđa da će se Switch 2 prodati u više od 20 milijuna primjeraka u prvih 12 mjeseci. David Gibson, viši istraživački analitičar u MST Financialu, također predviđa prodaju od 20 milijuna jedinica do kraja ožujka 2026.

Dionice Nintenda, koje su ove godine porasle gotovo 30 posto, pale su u srijedu za 3,5 posto, prema podacima LSEG-a. Od izlaska originalnog Switcha u ožujku 2017., vrijednost dionica porasla je gotovo pet puta.

Najskuplja Nintendova “igračka”

Nintendo je od prvog lansiranja Switcha 2017. prodao 152 milijuna primjeraka te konzole, stvorivši golemu franšizu s naslovima poput The Legend of Zelda i velikim hitom iz vremena pandemije Animal Crossing: New Horizons.

Moćnija, druga generacija konzole, koja je u prodaju krenula 5. lipnja, vrlo je slična prethodniku, ali dolazi s većim zaslonom i poboljšanom grafikom. Prodaje se uz igre poput Mario Kart World, a cijena u SAD-u joj je 450 dolara, što je najviša cijena jedne Nintendove konzole do sada. U Hrvatskoj se može kupiti za 510 eura, ali vjerojatno ćete morati pričekati neko vrijeme na isporuku.