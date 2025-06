Pitali smo milijardere da nam izdvoje jednu luksuznu stvar bez koje ne mogu zamisliti život. Evo što su rekli

Najčešći odgovor, daleko ispred ostalih, bio je privatni zrakoplov. Bogatašima on zapravo nije luksuz već poslovni alat, jer im štedi vrijeme i omogućuje sastanke na više lokacija u danu što zna može biti krucijalno za njihov biznis

Milijarderi su poznati po tome da uživaju u gotovo svakoj zamislivoj luksuznoj stvari: umjetničkim remek-djelima, dijamantima, privatnim koncertima najvećih pop zvijezda, superjahtama s kinima, toplicama i podmornicama, putovanjima u svemir.

Budući da gotovo ništa nije izvan dosega bogatstva s tri zareza, milijarderi su često naviknuti posjedovati ono najbolje od najboljega – što god požele. No Forbes je htio saznati što smatraju apsolutno neizostavnim luksuzom. Anketirali smo mnoge svjetske milijardere o tom jednom luksuzu bez kojeg ne mogu živjeti, a 40 njih nam je odgovorilo.

Na popisu supruge – i klimatizacija

Najčešći odgovor, daleko ispred ostalih, kojeg je odabralo 12 ispitanika, bio je privatni zrakoplov. Nakon toga, troje je navelo svoje mobilne telefone. Nekolicina je spomenula prestižne automobile, druge kuće i – da – klimatizaciju. Dvoje ih je navelo svoje supruge: “Liz već 57 godina!”, napisao je Charles Koch (procijenjeno bogatstvo: 67,5 milijardi dolara), dok je Stephen Smith (6 milijardi dolara), osnivač kanadske First National Financial, odabrao je heli-skiing. Jedan anonimni ispitanik prigodno je napisao: “privatnost”.

Iako je dvanaest mali uzorak, stotine drugih milijardera također posjeduju privatne zrakoplove. Pa zbog čega im oni toliko znače? U većini slučajeva – zbog uštede vremena. Proces putovanja do komercijalne zračne luke, prolazak kroz sigurnosne provjere, ukrcaj i vožnja pistom traje nekoliko sati, čak i bez kašnjenja. Privatni zrakoplov, s druge strane, može biti spreman za polazak za svega nekoliko minuta. Putnici samo dođu i polete, a imaju i znatno više opcija za mjesto polijetanja i slijetanja. Teksas, na primjer, ima 389 javnih zračnih luka, prema tamošnjem ministarstvu prometa. Samo njih 25 – šest posto – su komercijalne.

Loša povezanost letovima

“Imamo velik broj lokacija i bilo bi nemoguće doći do svih bez privatnog zrakoplova”, kaže milijarder David Hoffmann, koji ulaže u desetke poslova, od luksuznog prijevoza do nekretnina. Hoffmann živi u Naplesu na Floridi, ali ima poslovanja diljem SAD-a – u San Diegu, Minneapolisu, Seattleu i St. Louisu.

Samir Mane, poduzetnik u maloprodaji i nekretninama, slaže se: “Kupio sam zrakoplov jer nemamo dobre letove do mnogih zemalja u kojima poslujemo.” Mane, prvi albanski milijarder, sjedište ima u Tirani. Kaže da mu do maloprodajnih objekata u Sarajevu privatni zrakoplov treba 20 minuta, dok bi komercijalnim letovima to trajalo cijeli dan. “Da sam u Londonu, Frankfurtu ili Beču, ne bih trebao zrakoplov jer su veze iz tih gradova izvrsne.”

Od jedan do 80 milijuna dolara

“Mnoge bi te kompanije teško poslovale da njihovi rukovoditelji ne mogu biti na sastancima po cijeloj zemlji isti dan”, objašnjava Hugh Chatham, potpredsjednik prodaje u brokerskoj kući za zrakoplove CFS Jets. Ili, kako je investitor u nekretnine Larry Connor rekao u anketi: “To nije luksuz, to je poslovni alat.”

Četiri su milijardera odgovorila da je privatni zrakoplov najskuplja stvar koju su ikad kupili, odgovarajući na zasebno anketno pitanje. Zrakoplovi godišnje gube 5 do 10 posto vrijednosti, kaže Chatham, ali su cijene na tržištu rabljenih zrakoplova udvostručene tijekom pandemije Covid-19 i od tada ostaju visoke. Danas rabljeni zrakoplov može stajati od samo milijun dolara za manji, osnovni model, do 75 milijuna dolara za luksuzni model poput Bombardier Global 7500. Novi poslovni zrakoplovi idu do 80 milijuna dolara, a neki milijarderi kupuju i avione veličine komercijalnih linija – cijene im premašuju i to.

Jedan od češćih zrakoplova koje posjeduju milijarderi je Bombardier Global 7500, čija cijena doseže 75 milijuna eura. To je zrakoplov velikog dometa koji može letjeti bez presjedanja diljem svijeta foto: Guliver Image

Standardni Global 7500 je zrakoplov velikog dometa koji može letjeti bez presjedanja diljem svijeta, a ima kabinu s četiri odvojene zone – za rad, objedovanje, spavanje i odmor. Braća milijarderi Lorenzo i Frank Feritta svaki imaju po jedan, kupljen 2020., a danas vrijede po 55 milijuna dolara, procjenjuje Chatham.

Milijarderi koji su kupili cijele komercijalne zrakoplove uključuju ruske oligarhe Romana Abramoviča i Ališera Usmanova, čiji su avioni prizemljeni i pod sankcijama američke vlade nakon ruske invazije na Ukrajinu. Abramovič je svoj Boeing 787-8 Dreamliner kupio 2018. godine. (To je isti tip aviona koji se srušio u Indiji prošlog tjedna.) Forbes Rusija procjenjuje da ga je koštao najmanje 350 milijuna dolara, uključujući preinake za 50 putnika. Usmanov je svoj Airbus A340-300 kupio 2012. godine za 350 do 500 milijuna dolara, prema američkom Ministarstvu financija. Oba su među najvećim privatnim zrakoplovima u Rusiji.

Problem aplikacije FlightAware

No, dok neki milijarderi troše ogromne iznose na luksuzne letjelice, mnogi biraju jednostavnije opcije.

“Postoji određena stigma oko posjedovanja privatnog zrakoplova i mislim da ljudi ne shvaćaju da to u mnogim slučajevima nije toliko luksuzno kako misle”, kaže Chatham. “U većini slučajeva, ti ljudi sjede nagurani u malenoj letjelici, neugodno, po dva ili dva i pol sata. Ali to im štedi vrijeme i novac njihove kompanije.”

Tu je i sve veći problem praćenja letova: popularnost aplikacija poput FlightAware omogućila je svakome da vidi gdje i kada avion leti, što mnogi milijarderi smatraju zadiranjem u privatnost. Neki prikrivaju vlasništvo preko slojeva tvrtki s ograničenom odgovornošću (LLC).

Rentanje i pretplata kao opcija

Ako milijarderi ne žele posjedovati cijeli zrakoplov – ili ne žele trošiti ogroman novac na njegovo skladištenje, održavanje i posadu – postoji opcija frakcijskog vlasništva, što znači kupnju udjela u zrakoplovu i pristup određenom broju sati godišnje. Hoffmann kaže da on i njegova tvrtka koriste i potpuno i djelomično vlasništvo: “Naša je potreba za letenjem toliko velika.” Postoje i modeli pretplate, gdje korisnici plaćaju za pristup floti na mjesec ili godinu dana.

Takve alternative mogu biti toliko učinkovite da im se Mane okrenuo prije samo dva tjedna. Izvorno je 2021. kupio rabljeni Citation XLS+ za 10,8 milijuna dolara – njegova najskuplja kupnja ikad.

“Prodao sam ga prošli tjedan za 11,8 milijuna dolara”, rekao je prošlog četvrtka. No još uvijek ne može bez privatnog letenja: “Sada koristim Vista i NetJets.”

