Ne morate posjedovati tvrtku kako bi se obogatili – ovih pet osoba su milijarderi koji rade za druge

Većina milijardera obogatila se izgradnjom tvrtki ili nasljeđivanjem velike svote novca. Ipak, mala, ali rastuća skupina sadašnjih i bivših američkih rukovoditelja uspjeli su steći bogatstvo radeći za druge.

Prosječna godišnja naknada deset najplaćenijih izvršnih direktora u Americi porasla je više od sedam puta, s 46 milijuna dolara godišnje u 2010. na vrhunac od 330 milijuna dolara godišnje u 2021., prema podacima tvrtke Equilar. Većina Amerikanaca gradi svoje bogatstvo plaćom, ali vrhunski rukovoditelji često se plaćaju nagradama u obliku dionica koje se stječu tijekom nekoliko godina i često su vezane uz radni učinak.

To je pomoglo najbolje plaćenim izvršnim direktorima u SAD-u da se nastave bogatiti, čak i dok je prosječna plaća deset najboljih izvršnih direktora zapravo pala nakon Covida, na još uvijek zavidnih 125 milijuna dolara godišnje u 2023., posljednjoj godini za koju su dostupni potpuni podaci. Budući da je burza nastavila rasti, s indeksom S&P 500 koji je porastao za gotovo 370% od 2010. i gotovo 25% od 2021., vrijednost dionica koje su mnogi od tih direktora dobili u prošlosti naglo je porasla, pomažući bogatima da se dodatno obogate.

Forbes je ukupno pronašao rekordnih 48 zaposlenika milijardera u 2025., u odnosu na 29 prije godinu dana. I taj će se broj sigurno nastaviti povećavati zahvaljujući rastućim cijenama dionica i vrtoglavo visokim plaćama rukovoditelja. Donosimo listu 5 najbogatijih:

1.Steve Ballmer (neto vrijednost 130 milijardi dolara)

Steve Ballmer je visokopozicionirani bivši izvršni direktor Microsofta, koji je vodio tvrtku od 2000. do 2014. godine. Pridružio se Microsoftu 1980. kao zaposlenik nakon što je odustao od MBA programa na Stanfordu.

Iste godine kada se povukao iz Microsofta, kupio je NBA momčad Los Angeles Clippersa za 2 milijarde dolara. Forbes sada procjenjuje vrijednost momčadi na 4,65 milijardi dolara. Pojačao je svoju filantropiju od 2014. godine. Do danas su Ballmerovi donirali više od 4 milijarde dolara. Godine 2022., on i njegova supruga Connie obvezali su se Sveučilištu Oregon donirati 425 milijuna dolara za institut koji će se baviti potrebama djece s poteškoćama u ponašanju i mentalnim zdravljem.

Steve Ballmer, vlasnik Los Angeles Clippersa; Foto: Afp

2.Eric Schmidt (23,3 milijardi dolara)

Eric Schmidt napustio je upravni odbor Googleove matične tvrtke Alphabet u lipnju 2019. nakon 18 godina i ostao kao tehnički savjetnik do veljače 2020. Bio je izvršni direktor Googlea od 2001. do 2011. godine. Prije toga obnašao je dužnost izvršnog direktora Novella i glavnog tehnološkog direktora u Sun Microsystemsu. Suosnivač je tvrtke Innovation Endeavors, tvrtke rizičnog kapitala koja je, između ostalih, ulagala u Uber, SoFi i Zymergen. U svibnju 2015., investicijski fond njegove obitelji kupio je 20% udjela u hedge fondu DE Shaw & Co. po neobjavljenoj cijeni.

Eric Schmidt, bivši izvršni direktor Googlea; Foto: Afp

3.Ramzi Musallam (9,2 milijardi dolara)

Ramzi Musallam pridružio se privatnoj investicijskoj tvrtki Veritas Capital 1997. kao osnivač njihovog prvog fonda, a postao je izvršni direktor 2012. Otkad je preuzeo upravljanje, Veritasova imovina pod upravljanjem porasla je s 2 milijarde dolara na više od 50 milijardi dolara.

Veritas se specijalizirao za akvizicije tehnoloških tvrtki u strogo reguliranim industrijama poput nacionalne sigurnosti, zdravstva i obrazovanja. Veritas je 2023. godine od strane Preqina, privatne tvrtke za investicijske podatke proglašen najuspješnijom američkom tvrtkom za otkup, a ostvario je milijarde dolara prodajom tvrtki poput Athenahealtha i Guidehousea. Musallam, jordanski imigrant, stekao je MBA na Sveučilištu u Chicagu dok je istovremeno radio u obiteljskom uredu Jaya Pritzkera.

Ramzi Musallam, predsjednik investicijske tvrtke Veritas Capital; Foto: Afp

4.Jonathan Gray (8,9 milijardi dolara)

Jonathan Gray je započeo karijeru u tvrtki za upravljanje imovinom Blackstone Group odmah nakon fakulteta 1992. godine, a kasnije se popeo na čelo te tvrtke. Pod Grayem, Blackstoneov odjel za nekretnine postao je jedna od njegovih najvrjednijih grana, sada upravlja s 336 milijardi dolara investitorskog kapitala.

Vodio je otkup Hiltonovih hotela vrijedan 26 milijardi dolara 2007. godine, a zatim ih ponovno izveo na burzu 2013. godine. Inicijalna javna ponuda tada je bila najveća ikad za neku hotelsku tvrtku. Imenovan je operativnim direktorom i predsjednikom Blackstonea 2018. godine, smatra se potencijalnim nasljednikom suosnivača i izvršnog direktora Stevea Schwarzmana.

Jonathan Gray, predsjednik Blackstonea; Foto: Afp

5.John Brown (8,5 milijardi dolara)

John Brown je vodio Stryker Corp., tvrtku za medicinske uređaje i softver, 32 godine prije nego što se umirovio s mjesta predsjednika uprave 2009. godine. Strykerovi prihodi su se pod Brownovim vodstvom popeli sa 17 milijuna dolara na 6,7 ​​milijardi dolara. Predvodio je inicijalnu javnu ponudu Strykera 1979. godine. Brown je počasni predsjednik upravnog odbora tvrtke Stryker i posjeduje nešto više od 5% udjela u tvrtki.

Matt Durot, novinar Forbesa