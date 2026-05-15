Plenković najavio pojeftinjenje dizela

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je najavio pojeftinjenje dizela, dok za benzin nije iznio konkretnu najavu.

“U ovom trenutku još se rade procjene (…), a ono što je sigurno je da će cijene dizela ići dolje, a što stiče benzina, vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena”, izjavio je Plenković koji boravi u Zadru i Šibeniku.

Vlada svaki drugi ponedjeljak određuje najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, koje stupaju na snagu u utorak u ponoć i važe iduća dva tjedna.

Zadnji puta to je učinila 4. svibnja, kada je odredila cijenu litre osnovnog benzinskog goriva od 1,64 eura, te dizela od 1,72 eura i plavog dizela od 1,22 eura.

Plin za spremnike trenutačno se prodaje za 1,58 eura, a za boce 2,16 eura po kilogramu.

RTL je danas objavio neslužbene podatke prema kojima bi benzin eurosuper 95 u ponoć s ponedjeljka na utorak mogao poskupjeti za tri centa, na 1,67 eura po litri, eurodizel bi pojeftinio za šest centi – na 1,66 eura po litri, a za litru plavog dizela plaćalo bi se 1,14 eura po litri što je osam centi manje nego sada.