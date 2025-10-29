Plenković: Verificirano je da Janaf ima kapacitete za opskrbu MOL-ovih rafinerija

Premijer Andrej Plenković u srijedu se ponovno osvrnuo na situaciju s opskrbom MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda (Janaf), poručivši da je verificirano da Janaf ima dovoljne kapacitete za njihovu opskrbu, a najnovije izjave iz MOL Grupe ocijenio je “nepotrebnima” te kao “pretjerano provokativnu komunikaciju”.

U razgovoru s novinarima nakon otvorenja Rijeka Gateway kontejnerskog terminala, Plenković je podsjetio da je MOL vlasnik rafinerije u Mađarskoj i Slovnaftove rafinerije u Bratislavi, a Janaf služi za to da bi dopremio sirovu naftu bilo kojega blenda (sastava) onim rafinerijama koje su mu dostupne.

“Kapaciteti hrvatskog naftovoda su takvi da bez ikakvih problema, potvrđeno i verificirano, može godišnje opskrbiti sirovom naftom sa 15 milijuna tona i rafineriju u Százhalombatti, čiji je maksimalni kapacitet 8,1 milijuna tona i rafineriju u Bratislavi, čiji je maksimalni kapacitet 6,1 ili 6,2 milijuna tona. Pouzdanost Janafa je neupitna”, rekao je Plenković.

Naveo je i da je problem koji se stalno postavlja cijena transporta. Poručio je da ne može nikakva sirova nafta koja dođe na terminal u Omišalj tankerom iz neke druge destinacije biti toliko povoljna kao što može biti ruska nafta koja se doprema naftovodom Družba, a podsjetio je i da su i EU i SAD poslali poruku da se na razini EU želi napustiti korištenje ruske nafte i plina.

“Hrvatska kao zemlja koja je prijateljska i Slovačkoj i Mađarskoj, stavlja na raspolaganje Janaf i terminal u Omišlju. Mi smo u međuvremeno digli kapacitete LNG terminala sa 3,1 milijarda kubika plina godišnje na 6,1 milijarda kubika plina godišnje i time možemo opskrbljivati i naftom i plinom našu susjedu. Čvrsto ostajemo pri tome da ukoliko MOL naručiti veće količine sirove nafte i na dulje razdoblje, onda ni ovih sitnih igrarija oko transportnih tarifa nema i neće ih biti, jer je logika komercijalna uvijek jasna – što je veći volumen naručene nafte, što je dulji period trajanja ugovora, to su tarife manje”, ustvrdio je.

Plenković se osvrnuo se i na pitanje vlasništva Janafa, spomenuvši u tom kontekstu talijanski Transalpski naftovod. Kazao je da je bitna razlika među njima u tome što Janaf nije u vlasništvu rafinerija ili kompanije koja doprema naftu, nego je transportna kompanija za dopremanje sirove nafta do rafinerija.

Podsjetimo, MOL je početkom listopada, nakon pregovora s predstavnicima Janafa, objavio da je predložio da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga. Sljedeći sastanak Janafa s predstavnicima MOL Grupe dogovoren je za kraj listopada, također u Zagrebu.

Plenković je reagirao i na najnovije izjave iz MOL-a.

“U potpunosti se slažem s ključnom porukom koju je već Janaf dao u svojem priopćenju i to mogu doživjeti samo na tragu ovih nepotrebnih, ja bih rekao, čak i pretjerano provokativnih komunikacija koje dolaze sa strane MOL-a ili nekih dužnosnika susjednih zemalja”, zaključi je Plenković.

Janaf je u srijedu demantirao tvrdnje slovačkog Slovnafta, koji je dio MOL Grupe, o kršenju ugovora i neispunjenju obveza, istaknuvši da nije prekršio nijednu obvezu iz ugovora o transportu sirove nafte.

“Odlučno odbacujemo tvrdnje Slovnafta kao dijela MOL Grupe, vezane uz kršenje odredbi ugovora kao neistinite i neutemeljene, jer se transport nafte sustavom Janafa odvija sukladno kalendaru transporta, a sve sukladno zaključenom ugovoru, tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima Janafa i uobičajenoj poslovnoj praksi”, kaže se u Janafovoj reakciji. Iz Janafa su povzali MOL Grupu da u skladu s načelima dobre vjere i pravičnosti, poveća iskorištenost kapaciteta naftovoda na operativnoj razini, jer je, kako kaže, trenutno MOL-ovo korištenje cjevovoda znatno ispod ugovorene i uobičajene poslovne prakse u djelatnosti transporta nafte naftovodom.