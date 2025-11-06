Podravka Agri pustila u rad tri nove sunčane elektrane, investicija veća od milijun eura

Investicijski ciklus Podravke Agri nastavljen je ulaganjem u tri nove sunčane elektrane, a njihova ukupna vrijednost veća je od milijun eura.

Nove elektrane su izgrađene i puštene u rad na proizvodnim pogonima Belja, i to u Baranjci (pogonu za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda), Tvornici mliječnih proizvoda u Belom Manastiru te u Vinariji Belje u Kamencu. Planirana godišnja proizvodnja na sve tri lokacije je 1.84 MWh električne energije, koja će se koristiti za vlastite potrebe.

“Ova investicija nastavak je našeg ulaganja u održive izvore energije. S tri nove sunčane elektrane, dosegnuli smo brojku od ukupno šesnaest lokacija na kojima proizvodimo električnu energiju za vlastite potrebe farmi, skladišta i proizvodnih pogona. Integracijom obnovljivih izvora energije u vlastite operativne procese, povećavamo energetsku učinkovitost i dajemo doprinos ciljevima održivosti. Nove tri sunčane elektrane osigurat će prosječno više od 25% potrebne energije na svakoj od lokacija, pa kroz vlastitu proizvodnju energije povećavamo energetsku sigurnost i smanjujemo operativne troškove“, istaknuo je Davor Doko, predsjednik Uprave Podravke Agri, prilikom puštanja u rad novih sunčanih elektrana.

Davor Doko, predsjednik uprave Podravke Agri

Cjelokupan projekt izgradnje sunčanih elektrana dio je strateškog usmjerenja Podravke Agri prema održivom poslovanju, a investicija u tri nove sunčane elektrane sufinancirana je kroz Program Ruralnog razvoja, Mjera 4.2.2., Korištenje obnovljivih izvora energije.

Na ukupno šesnaest sunčanih elektrana Podravke Agri instalirano je više od 12.000 fotonaponskih modula koji pokrivaju površinu od gotovo 28.000 m2. Svih šesnaest elektrana godišnje će proizvoditi 6.80 MWh električne energije, koja će se koristiti za vlastite potrebe, što će značajno doprinijeti održivom poslovanju Podravke Agri.